مميزات وأسعار سيارة كيا سيلتوس الجديدة، تقدم شركة كيا سيارة كيا سيلتوس الجديدة 2021 والتي أعلنت عنها في مؤتمر رسمي، وقد وعدت محبي سيارات كيا بتغييرات جديدة لم تشهدها الإصدارات القديمة، ومن الجدير بالذكر أن سيارة كيا سيلتوس من السيارات الرياضية التي يمكن استخدامها في أغراض مختلفة، وتتميز السيارة بعجلات دفع أمامي، كما أن محرك السيارة يسع ل 1.6 لتر، به 4 اسطوانات للحصول على قوة 123 حصان، ولمزيد من مواصفات ومميزات السيارة تابعوا معنا.

مميزات سيارة كيا سيلتوس الجديدة 2021

تتميز سيارة سيلتوس 2021 بالعديد من المميزات التي تجعل الجميع يرغب في شرائها، ومن هذه المميزات:

الثبات على الطريق إذا تم مقارنتها بغيرها من السيارات.

إمكانية التحكم في كافة مكونات السيارة سواء عجلة المقود أو الشاشات.

تمتلك السيارة ضوء مؤشر في حالة استخدام الفرامل.

إمكانية التحكم في سرعة المقود.

تتميز السيارة بشكل داخلي وخارجي متناسق.

ارتفاع السيارة عن الأرض متناسب، لمنع حدوث احتكاك بين السيارة والأرض.

سعر سيارة سيلتوس 2021 في المملكة

قام شركة كيا بإطلاق سيارة سيلتوس الجديدة في كافة أنحاء العالم، ويختلف سعر السيارة باختلاف إمكانياتها، حيث تراوح سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية ما بين 65 إلى 83 ألف ريال سعودي.

كماليات سيارة كيا سيلتوس 2021

تحتوي سيارة كيا سيلتوس الجديدة على العديد من الكماليات التي تميز كل فئة، حيث تتميز باحتوائها على فتحات مكيف خلفية، بلوتوث ومشغل USB، ويمكن التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة، ويمكن للسائق التحكم في الأبواب آليا، كما أن السيارة مزودة بأربعة مكبرات للصوت وشاشة تاتش 7 بوصة، بالإضافة إلى ذلك السيارة مزودة باستشعار الاصطفاف التي تمكن السائق من الاصطفاف بدون تعرض السيارة للخدش أو التصادم مع السيارت الأخرى.