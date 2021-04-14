نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات تويوتا المختلفة بالتقسيط وبدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات تويوتا المختلفة بالتقسيط وبدون تحويل راتب، تتعدد إصدارات تويوتا المختلفة، ومميزاتها الرائعة تبعث الرغبة في نفوس البعض لشرائها، ولكن على الرغم من هذه المميزات غير أن أسعار كافة الإصدارات يكون غير مناسب للبعض، لذا تقوم الشركات والمصارف السعودية بتقديم عروض على سيارات تويوتا المختلفة لراغبي الشراء بالتقسيط، وتتميز هذه العروض بأنها مرضية للجميع ومريحة لكافة الأفراد، وطرق ميسرة لسداد الأقساط حسب الحالة المادية للمشتري.

عروض سيارات تويوتا 2021 بالتقسيط

عروض سيارات تويوتا 2021 قدم عبد اللطيف جميل عروض متنوعة على إصدارات سيارة تويوتا الحديثة، والتي يرغب الجميع في شرائها، حيث تمتاز هذه العروض بأقساط تناسب الجميع، وجاءت هذه العروض كالتالي والأسعار بشكل تفصيلي:

سعر سيارة تويوتا يارس يبدأ من 49.600 ريال سعودي بأقساط تبدأ من 972 ريال.

سعر سيارة تويوتا راش يبدأ من 62.600 ريال سعودي بقسط يبدأ من 1.166 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا يبدأ من 62.600 ريال سعودي بقسط يبدأ من 1.178 ريال.

سعر سيارة تويوتا هايلكس يبدأ من 76.400 ريال وقسط يبدأ من 1.528 ريال.

سعر سيارة تويوتا سوبرا يبدأ من 175.400 ريال وقسط يبدأ من 3.508 ريال.

عروض البنك الأهلي على سيارات تويوتا

عروض البنك الأهلي، ينتظر جميع محبي السيارات عروض البنك الأهلي على سيارات تويوتا، حيث يتميز بعروضه التي ترضي جميع العملاء، ويقدم البنك الأهلي عروض على سيارات تويوتا بعد توافر الشروط الآتية:

يسري العرض حتى نفاذ الكمية أو حتى نهاية شهر مارس 2021.

يتوقف القسط الشهري للسيارة ومعدل الزيادة السنوية على نسبة التأمين الي تبلغ 3.75٪ لتمويل 5 سنوات.

يختار المشتري المبلغ الذي يحدده كدفعة أولى للسيارة، بالإضافة إلى القسط الشهري.

تختلف الأقساط الشهرية للسيارة على حسب الموديل الذي يختاره العميل.