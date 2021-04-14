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عمر شويل - جدة كيفية تحديث شاشة السيارة أندرويد 2021 ونصائح هامة عند التحديث، يعد تحديث تطبيق شاشة السيارة أندرويد من الأمور الهامة، حيث تمكن صاحب السيارة من تنزيل التطبيقات الجديدة، وتصحيح الأخطاء التي قد يعاني منها المستخدم في الأنظمة الأقدم، حيث أن هذا النظام هام للترفيه في السيارة خاصة للشاشات التي تعمل باللمس، ويذكر أن نظام أندرويد كان في البداية للهواتف الذكية ثم نقلته بعض الشركات إلى شاشات السيارات، حيث يتميز بقدرته على الاتصال بالإنترنت.

كيفية تحديث شاشة السيارة أندرويد 2021

يمكن لمالكي السيارات تحديث شاشة أندرويد بسهولة باتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

اختيار إعدادات النظام system.

استخدام خانة البحث للبحث عن خيار update.

النقر على التحديثات واتباع الخطوات لإتمام عملية التحديث.

نصائح هامة عند تحديث شاشة السيارة أندرويد

هناك بعض النصائح التي يجب الالتزام بها عند تحديث شاشة السيارة أندرويد 2021، وهي:

لابد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات المتواجدة على الشاشة لحمايتها من الحذف أثناء التحديث.

لا بد من التحقق من طراز الشاشة وكذلك طراز السيارة عند تحديث الشاشة.

لا بد من توصيل الشاشة بمصدر التيار الكهربائي لمنع تعرض الشاشة للتلف أو العطل الفني أثناء التحديث.

تحديث شاشات سيارة تويوتا 2021

يمكن لأصحاب سيارات تويوتا تحديث شاشة السيارة بسهولة عن طريق: