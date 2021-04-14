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عمر شويل - جدة كلمات رائعة عن استقبال شهر رمضان المبارك 1442 أعلنت دار الإفتاء بالفعل بحلول شهر رمضان المبارك في كافة بقاع الأرض يوم الثلاثاء القادم، لتعم الفرحة في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي، حيث يستعد جميع المسلمين لاستقبال هذا الشهر منذ بداية شهر شعبان الجاري على نهج السلف الصالح، حيث كان استعدادهم واستقبالهم لهذا الشهر مختلف عن الشهور الأخرى، مما يدل على عظمة ومكانة هذا الشهر في قلوبهم، حيث كانوا يدعون الله تعالى أن يبلغهم الشهر الكريم قبل ستة أشهر، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال في هذا الشهر.

الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

شهر رمضان المبارك من الأشهر المباركة، والذي يطلق عليه شهر القرآن، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، كما أن ثواب الأعمال خلال هذا الشهر تتضاعف، لذا كان السلف الصالح يستعد لهذا الشهر على أتم الاستعداد منذ شهر شعبان كالتالي:

الفرح والسرور بقدوم هذا الشهر الكريم، وهذا واجب العبد الصالح أن يستقبل أشهر الخير بالفرح والبهجة.

حمد الله تعالى وشكره على أنه وهب العبد بلوغ شهر رمضان المبارك، لأنه من النعم العظيمة.

إخلاص النية لله تعالى على استغلال هذا الشهر في قراءة القرآن، وأداء الصلوات والابتعاد عن المعاصي والذنوب.

الاستعداد المسبق لشهر رمضان بتدريب النفس على الصيام والقيام وتلاوة القرآن.

التوبة الصادقة والعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى، لأن كثرة الذنوب من أكثر أسباب قلة التوفيق في أداء الطاعات.

معرفة قيمة الوقت، وقضاء كل دقيقة في أداء الطاعات والأعمال الصالحة، خاصة وأن أيام شهر رمضان تمر سريعاً ولا يشعر بها الإنسان.

الإقلال من تناول الطعام، وذلك لتقليل الشعور بالخمول والتكاسل عن أداء الطاعات، كما أنه من الأمور المذمومة.

كلمات رائعة عن استقبال شهر رمضان المبارك