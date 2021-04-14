- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال MBC3 عبر النايل سات والعربسات 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة من خلال ضبط واستقبال تردد قناة ام بي سي 3 الجديد للأطفال يتمكن الطفل الصغير من متابعة كافة مسلسلات وأفلام الكرتون المدبلجة بالعربية المحببة للأطفال، بالإضافة إلى برامج الكرتون الممتعة، فهي تقدم من الرسوم المتحركة ما يحبه الأطفال في كل مكان بالوطن العربي، ويمكن ضبط واستقبال قناة ام بي سي 3 للأطفال من خلال تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال 2021.
قناة ام بي سي 3 للأطفال
تعتبر قناة ام بي سي 3 من أبرز قنوات الكرتون المميزة التي تقدم للطفل أفلام الكرتون على مدار الساعة 24 ساعة، كما أنها تقدم محتوياتها للأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 16 سنة، ومديرها هو الأستاذ مصطفى محمود.
تم تأسيس قناة ام بي سي 3 في 8 من ديسمبر 001 وهي قناة سعودية، وتقدم محتوياتها باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها مقرها الرسمي هو الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي.
كما تعرض قناة MBC 3 عدد كبير من الرسوم المتحركة الشهيرة المعروضة على قناة 4kids من بينها يوغي يو وأبطال النينجا، كما تعرض مسلسلات بظ يطير وتيمون وبومبا ولؤي في الفضاء.
أيضًا تتميز قناة ام بي سي 3 بعرضها لبرامج كرتون نتورك مثل فتيات القوة ومراهقو التياتنز.
تردد قناة ام بي سي 3
قناة ام بي سي 3 من مجموعة قنوات ام بي سي، والتي تضم كل من:
- ام بي سي مصر.
- ام بي سي مصر 2.
- ام بي سي العراق.
- ام بي سي أكشن.
- ام بي سي بوليوود.
- ام بي سي ماكس.
- ام بي سي دراما.
- ام بي سي 1.
- ام بي سي 2.
- ام بي سي 3.
- ام بي سي 4.
تردد قناة ام بي سي 3 على النايل سات
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد الشبكي 11559
- القطبية عمودي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- الجودة SD
تردد قناة ام بي سي 3 على العرب سات
- القمر الصناعي العرب سات.
- التردد الشبكي 12284
- القطبية عمودي.
- معدل الترميز 7500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال MBC3 عبر النايل سات والعربسات 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.