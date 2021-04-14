نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال MBC3 عبر النايل سات والعربسات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال ضبط واستقبال تردد قناة ام بي سي 3 الجديد للأطفال يتمكن الطفل الصغير من متابعة كافة مسلسلات وأفلام الكرتون المدبلجة بالعربية المحببة للأطفال، بالإضافة إلى برامج الكرتون الممتعة، فهي تقدم من الرسوم المتحركة ما يحبه الأطفال في كل مكان بالوطن العربي، ويمكن ضبط واستقبال قناة ام بي سي 3 للأطفال من خلال تردد قناة ام بي سي 3 للأطفال 2021.

قناة ام بي سي 3 للأطفال

تعتبر قناة ام بي سي 3 من أبرز قنوات الكرتون المميزة التي تقدم للطفل أفلام الكرتون على مدار الساعة 24 ساعة، كما أنها تقدم محتوياتها للأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 16 سنة، ومديرها هو الأستاذ مصطفى محمود.

تم تأسيس قناة ام بي سي 3 في 8 من ديسمبر 001 وهي قناة سعودية، وتقدم محتوياتها باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنها مقرها الرسمي هو الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي.

كما تعرض قناة MBC 3 عدد كبير من الرسوم المتحركة الشهيرة المعروضة على قناة 4kids من بينها يوغي يو وأبطال النينجا، كما تعرض مسلسلات بظ يطير وتيمون وبومبا ولؤي في الفضاء.

أيضًا تتميز قناة ام بي سي 3 بعرضها لبرامج كرتون نتورك مثل فتيات القوة ومراهقو التياتنز.

تردد قناة ام بي سي 3

قناة ام بي سي 3 من مجموعة قنوات ام بي سي، والتي تضم كل من:

ام بي سي مصر.

ام بي سي مصر 2.

ام بي سي العراق.

ام بي سي أكشن.

ام بي سي بوليوود.

ام بي سي ماكس.

ام بي سي دراما.

ام بي سي 1.

ام بي سي 2.

ام بي سي 3.

ام بي سي 4.

تردد قناة ام بي سي 3 على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الشبكي 11559

القطبية عمودي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة SD

تردد قناة ام بي سي 3 على العرب سات