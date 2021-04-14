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محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن تراءت الرؤية واتضح هلال شهر رمضان المبارك 2021 وبدأ الشهر يوم الثُلاثاء 13 أبريل، والآن بدء المُسلمين بتهنئة بعضهم البعض بمُناسبة حلول الشهر الكريم، ويُشاركون بعضهم برقيات التهنئة الموجود بها عبارات رقيقة عابرة، نُرسلها لمن نُحبهم، يُمكنك أن ترى تهاني رمضان 2021 بالاسم من خلال “مصر فايف” لتكون أول من يُشارك فرحته مع أحبائه بحلول شهر رمضان 2021 .

كلمات رقيقة بمُناسبة حلول شهر رمضان

الفرحة تُدوي جميع أنحاء العالم بحلول شهر رمضان الكريم 2021، والمُسلمين على أُهبة الاستعداد للقاء الشهر الكريم، ليصومون ويؤدون شعائرهم على أكمل وجه من أداء صلاة التراويح، وقراءة القُرآن، وذكر الله، والدُعاء، أكتب بعض العبارات الرقيقة الجميلة لأهلك وأصدقائك وكُل من تُحبهُم، ومن بعض العبارات الأكثر شيوعاً:

رمضان كريم .

كُل عام وأنتم بخير .

اللهم بلغنا رمضان .

تهاني رمضان 2021 بالاسم