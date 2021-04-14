نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده رمضان على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية بأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده رمضان على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يقدم لكم الهايبر أقوى عروضها الأسبوعية على الهواتف الذكية وملحقاتها والشاشات الإلكترونية، كما تقدم أقوى عروض شهر رمضان الكريم في جميع فروع بنده وهايبر بنده على جميع احتياجات المنزل الأساسية بأسعار خيالية لن تجدها في أي مكان إلا هنا تحت شعار (برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك)، وتستمر العروض حتي يوم الثلاثاء الموافق 8 رمضان 1442هـ، وحتى نفاذ الكمية. أقوى عروض بنده رمضان على الهواتف الذكية وملحقاتها يقدم هايبر بنده أقوى التخفيضات والخصومات على الهواتف الذكية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. خصم 260 ريال على هاتف سامسونج أي 51، بسعة 128 جيجابايت، بسعر 949 ريال بدلاً من 1209 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على هاتف سامسونج أي 51، بسعة 256 جيجابايت، بسعر 1099 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 31، بسعة 128 جيجابايت، بسعر 899 ريال بدلاً من 989 ريال سعودي، ووفر 90 ريال.

هاتف سامسونج أي 02 أس، بسعة 32 جيجابايت، بسعر 475 ريال سعودي.

خصم 270 ريال على هاتف هواوي نوفا 7 أي، بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 أي، بسعر 699 ريا سعودي.



تابلت هواوي تي 10 أس، بسعة 64 جيجابايت، بسعر 829 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.

تابلت بريف، بسعة 32 جيجابايت، بسعر 699 ريال بدلاً من 789 ريال سعودي.

هاتف أونور 9 أكس لايت، بسعة 128 جيجابايت، بسعر 689 ريال سعودي.



ريسسفر ميني ناكو، بسعر 59 ريال بدلاً من 87 ريال سعودي.

مضخم صوت سوني، بسعر 399 ريال بدلاً من 492 ريال سعودي. أقوى تخفيضات هايبر بنده على الشاشات الإلكترونية بأسعار خيالية يقدم هايبر بنده أحدث التخفيضات والخصومات على الشاشات الإلكترونية بمناسبة شهر رمضان الكريم. تلفزيون توشيبا، مقاس الشاشة 32 بوصة، دقة وضوح عالية hd، بسعر 529 ريال بدلاً من 657 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجاني.



خصم 600 ريال على تلفزيون دورا، مقاس الشاشة 58 بوصة، تلفزيون ذكي، دقة وضوح الشاشة عالية 4k، متوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني.

خصم 553 ريال على تلفزيون إمبكس جلوريا، مقاس الشاشة 55 بوصة، تلفزيون ذكي، شاشة ليد، بسعر 1199 ريال بدلاً من 1752 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده رمضان على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية بأسعار خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.