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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق عروض العثيم المميزة لشهر رمضان 2021 في جميع الفروع واشتري السلع بأرخص سعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم لشهر رمضان تعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها كلاً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية كل يوم على محركات البحث المختلفة، حيث يرغبون في النظر إلى مجلة العروض والتعرف على أقوى الخصومات والتخفيضات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم بمناسبة الشهر الكريم، ومن الجدير ذكره أنه يعتبر من أكبر المتاجر وأشهرها في المملكة والوطن العربي، والذي يوفر جميع المنتجات وكل ما يحتاجه البيت تحت سقف واحد بأقل الأسعار الممكنة التي تناسب إمكانيات جميع المواطنين.
عروض العثيم المميزة لشهر رمضان
يوجد عروض وتخفيضات على كل السلع والمنتجات الموجودة في أسواق العثيم، مثل الجبن والزيت والسمنة والأرز والمكرونة والمخلل والفاكهة والخضار والمعلبات ومنتجات الألبان، وجميع السلع الموجودة داخل المتجر، حيث تصل أسعار هذه المنتجات في العرض إلى نصف سعرها، ولذلك يهتم المواطنين بمعرفتها والنظر إليها بشكل أسبوعي.
- سعر زيت القلي من العربي حجم 2.9 لتر هو 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.75 ريال.
- سعر الجبنة الكاسات الكريمي من بوك عدد 2 عبوة بسعر واحدة وزن 500 جم هو 18.95 ريال سعودي فقط.
- 5 عبوات من الجبنة الكيري المربعات ال12 قطعة هو 29.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 48.75 ريال.
- سعر كريمة ويب من دريم عدد 2 عبوة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 20.70 ريال سعودي.
مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم
- التفاح الأخضر يقدر ب5.95 ريال سعودي فقط للكيلو الواحد.
- الكمثرى الأفريقي للكيلو الواحد يصل سعرها إلى 5.95 ريال سعودي.
- الكيلو الواحد من الطماطم سعره 2.75 ريال سعودي فقط.
- سعر الكوب من الطماطم الشيري هو 3.95 ريال سعودي.
- سعر علبة خس لولو هو 4.95 ريال سعودي فقط.
- الكيلو الواحد من الثوم يبلغ سعره 5.75 ريال سعودي.
- ملفوف المحشي للكيلو الواحد يصل سعره إلى 1.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف الحق عروض العثيم المميزة لشهر رمضان 2021 في جميع الفروع واشتري السلع بأرخص سعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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