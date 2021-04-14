نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق عروض العثيم المميزة لشهر رمضان 2021 في جميع الفروع واشتري السلع بأرخص سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم لشهر رمضان تعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها كلاً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية كل يوم على محركات البحث المختلفة، حيث يرغبون في النظر إلى مجلة العروض والتعرف على أقوى الخصومات والتخفيضات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم بمناسبة الشهر الكريم، ومن الجدير ذكره أنه يعتبر من أكبر المتاجر وأشهرها في المملكة والوطن العربي، والذي يوفر جميع المنتجات وكل ما يحتاجه البيت تحت سقف واحد بأقل الأسعار الممكنة التي تناسب إمكانيات جميع المواطنين.

عروض العثيم المميزة لشهر رمضان

يوجد عروض وتخفيضات على كل السلع والمنتجات الموجودة في أسواق العثيم، مثل الجبن والزيت والسمنة والأرز والمكرونة والمخلل والفاكهة والخضار والمعلبات ومنتجات الألبان، وجميع السلع الموجودة داخل المتجر، حيث تصل أسعار هذه المنتجات في العرض إلى نصف سعرها، ولذلك يهتم المواطنين بمعرفتها والنظر إليها بشكل أسبوعي.

سعر زيت القلي من العربي حجم 2.9 لتر هو 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.75 ريال.

سعر الجبنة الكاسات الكريمي من بوك عدد 2 عبوة بسعر واحدة وزن 500 جم هو 18.95 ريال سعودي فقط.

5 عبوات من الجبنة الكيري المربعات ال12 قطعة هو 29.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 48.75 ريال.

سعر كريمة ويب من دريم عدد 2 عبوة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 20.70 ريال سعودي.

مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم