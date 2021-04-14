القدر الواجب اخراجه في زكاة الفطر عن كل فرد صاع نبوي واحد ومقداره بالكيلوجرامات

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عمر شويل - جدة القدر الواجب اخراجه في زكاة الفطر عن كل فرد صاع نبوي واحد من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من الأشخاص وتعد الزكاة من ضمن الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين وتعد زكاة الفطر هي الصدقة التي يتصدق بها الشخص القادر والغني إلى الشخص المحتاج والفقير وتتم هذه الزكاة في أوقات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك ومع حلول شهر رمضان يبحث الكثير لمعرفة القدر الواجب في زكاة الفطر.

القدر الواجب اخراجه في زكاة الفطر عن كل فرد

زكاة الفطر هي زكاة واجبة على كل مسلم ومسلمة في شهر رمضان المبارك سواء كان كبيرا أو صغيرا وهذا عند عامة الفقهاء حيث إن زكاة الفطر ترتبط ارتباط وثيق بشهر رمضان المبارك، كما أن القدر الواجب في زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك على كل فرد صاع واحد وفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة صاعا من الشعير أو صاعا من الزبيب أو صاعا من التمر أو صاعا من أقط وهذا هو مقدار الزكاة ولا يمكن تغييره أبدا والصاع يساوي 3 كيلو جرامات.

يمكن اخراج زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك من الأرز وغيرة من الماكولات الشائعة فعند تحديد الزكاة لم يتم تحديد أصناف معينة يمكن للمسلم الزكاة بها وبالتالي يمكن للشخص الزكاة بالماكولات أو الاطعمة التي يريدها ويكون متعارف علي هذة الأطعمة.

الحكمة من مشروعية الزكاة

شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر على جميع الأمة الإسلامية في جميع الدول وذلك بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك وهي تزكية للنفس يقوم بها كل مسلم ودليل مشروعية الزكاة قولة تعالي: