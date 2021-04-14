نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده لمدة 4 أيام وخصومات رمضان 1442 في hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده وهايبر بنده ممتدة لمدة 4 أيام، وتتضمن تخفيضات هايبر بنده عروض بنده إلكترونيات وخصومات على الأجهزة المنزلية، أجهزة المطبخ، مستلزمات المطبخ والمنزل بأكمله، فتتوافر سماعات ابل Airpods 2، وبها شاحن عادي، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 879 ريال سعودي، ويوجد أيضًا طقم اواني طبخ من تيفال سوبر 5 قطع بسعر 165 ريال سعودي بدلًا من 224 ريال سعودي، بالإضافة إلى قلاية بدون زيت من كولين، سعة 4.5 لتر، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 495 ريال سعودي، وكل هذه العروض متوافرة في هايبر بنده hyper panda بدءًا من الأربعاء 14 أبريل 2021 الموافق 2 رمضان 1442 وحتى يوم السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان.

عروض بنده

عروض بنده وتخفيضات هايبر بنده في رمضان 1442 على الإلكترونيات لا تُقاوم، حيث تتوافر خصومات هائلة على الأجهزة الإلكترونية من سماعات لاسلكية، سماعات بلوتوث، ساعات ذكية، شواحن متنقلة، وكل هذه التخفيضات سارية في بندة لمدة 4 أيام.

سماعات لاسلكية من توشيبا بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

شاحن متنقل XO، سعة 5200 مل امبير، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 45 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث من اكستريم، بسعر 39 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

ساعة ذكية من روكسون، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

سماعات ابل Airpods pro، بسعر 829 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر بنده

مكواة بخار عمودية من تيفال، بسعر خاص فقط 199 ريال سعودي بدلًا من 379 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من كي اون، سعة 18 لتر، بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي.

عجان كليك اون متوافر في هايبر بنده panda بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 429 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda