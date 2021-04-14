شوف عروض شهر الخير في بنده على جميع احتياجات المنزل

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عمر شويل - جدة عروض بنده في شهر الخير شهر رمضان المبارك هايبر بنده يقدم لكم باقة من العروض الجديدة والحصرية على جميع احتياجات المزل العصري بنده برمضان يهنيكم وبأسعاره يرضي الجميع، الآن لا تفوتكم أقوى عروض شهر رمضان الكريم في فروع بنده وهايبر بنده على جميع احتياجات المنزل الأساسية وبأسعار خيالية، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 2 رمضان وتسري إلى يوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عرض بنده على حاجات المطبخ: احصل على لحم جمل بدون عظم منتج محلي من هايبر بنده سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي.

عرض بنده على أكياس شاي ليبتون ( 100 كيس ) سعر الحبة قبل العرض 19.50 ريال سعودي سعر الحبة بعد العرض 9.95 ريال سعودي.

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خلاط يدوي كينوود 450 وات بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 178 ريال سعودي.

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