شوف عروض الجوالات في جرير للملحقات الالكترونية ومثبتات وحوافظ الهواتف الذكية المحمولة بخصومات تتعدى 45%

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عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير للملحقات، الهواتف الذكية أصبحت أجهزة أساسية وضرورية في يد كل مستخدم يريد إنجاز وتنظيم وترتيب مواعيده وأعماله، حرصت jarir bookstore مكتبة جرير على جلب أحدث الماركات من الهواتف الذكية بالإضافة لكل متعلقاتها من سماعات الأذن وشواحن السيارة ومثبت الجوال في فروع مكتبات جرير، وذلك إرضاءً لكل عميل يبحث عن الجودة والتميز سواءً في السعر أو المنتج. عروض جرير للجوالات و سماعات الأذن اللاسلكية عروض جوالات جرير ال جي Tone free، سماعة أذن داخلية لاسلكية، بلوتوث، ميكروفون مدمج، اللون أسود، سعر المنتج 299 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

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