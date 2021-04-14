نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة الاسبوعية تعرف عليها الآن في بداية رمضان من هايبر بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة الاسبوعية ، من المعتاد ان نجد عروض هايبر بندة الاسبوعية وبالطبع نريد متابعتكوا اعزائي القراء بكل جديد وفي هذه المقالة نستعرض لكم أهم ما ورد في عروض بندة الاسبوعية وملاحقتكوا بكل جديد وبأفضل الاسعار لكم أعزائي القراء ،متمنيين لكم افضل الأماني بمناسبة شهر رمضان الكريم. اهم عروض بندة الاسبوعية في اللحوم تحت شعار برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك تم عرض الأسعار الخاصة بعروض بندة الاسبوعية وعلى سبيل المثال مفروم بقري برازيلي /كولومبي للكيلو الواحد بسعر Sr 21.95

الروستو البقري الكولومبي / برازيلي للكيلو الواحد 31.95 Sr

كتف عجل بدون عظم للكيلو الواحد 44.95 Sr

كتف خروف نعيمي 71.95 Sr عروض بندة الاسبوعية في الدواجن تحت شعار “نفس الحجم بنفس السعر” يوجد عروض كثيرة للدواجن ومن اهمها دجاج طازج فقيه / رضوى / فاخر طازج اليوم (1000 جرام) بالطبق الواحد 13.95 SR

دجاج رضوى / فقيه / التنمية / الأسياح (1100 جرام) بالكيس الواحد 12.95 SR

قطع دجاج مشكلة التنمية / الأسياح (900 جرام) بالطبق الواحد 7.95 SR

دجاج مفروم فاخر اليوم (400 جرام) للعلبة الواحدة ب 8.95 SR بدلا من 16.75 SR عروض بندة الاسبوعية للأسماك تحت شعار “تصلك طازجة يوميا” يوجد عروض على الأسماك ايضا مثل عروض بندة اليوم علي جمبري مزرعة 60/70 بسعر 27.95 SR للكيلو الواحد

جمبري منظف 31/40 بسعر 59.95 SR للكيلو الواحد

بياض حمام بسعر 19.95 SR للكيلو الواحد عروض بندة الاسبوعية على التوابل والمكسرات تحت شعار “التوابل والمكسرات جودة عالية” يوجد عروض على التوابل والمكسرات في هايبر بندة لان بالطبع التوابل والمكسرات من اهم العناصر الرئيسية في سفر رمضان واهمها جوز أمريكي بثمن 54.95 SR للكيلو الواحد

لوز صنوبري بثمن 54.95 SR للكيلو الواحد

بندة عروض بهارات الكبسة بثمن 29.95 SR للكيلو الواحد

بهارات شوربة بثمن 29.95 SR للكيلو الواحد

برغل ابيض أو أسود ناعم / خشن تركي بثمن 5.95 SR للكيلو الواحد

فول مجروش مصري بثمن 7.95 SR للكيلو الواحد

بندة عروض علي حمص حب رقم 12 بثمن 8.95 SR للكيلو الواحد

جوز الهند مطحون بثمن 17.95 SR للكيلو الواحد عروض بندة الاسبوعية للأجبان تحت شعار “اعلى جودة” يوجد عروض على الأجبان في الهايبر مثل خليط زبدة غير مملحة بسعر 6.95 SR بدلا من 17.25 SR للكيلو الواحد

جبن ابيض ملح خفيف الطيب بسعر 26.95 SR بدلا من 37.95 SR للكيلو الواحد وفي نهاية المقالة نحب أن نوضح عزيزي القارئ ان ذلك كان نبذة بسيطة عن عروض بندة الاسبوعية وهناك المزيد بداخل العروض الخاصة بهم للتمتع بالخصومات الكبيرة في شهر رمضان الكريم اعدة علينا الله باليمن والبركات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بندة الاسبوعية تعرف عليها الآن في بداية رمضان من هايبر بندة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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