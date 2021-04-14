نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كارفور مصر من 14 ابريل حتى 20 ابريل 2021 عروض رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض كارفور مصر من 14 ابريل حتى 20 ابريل 2021 عروض رمضان العروض القوية والمميزة على كافة السلع المنزلة وهي العروض الرمضانية المتوفرة في كافة فروع كارفور في مختلف محافظات مصر حيث تسعى كارفور إلى توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات المنزلية بأقوى الخصومات لعملائها لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بهذه الخصومات المميزة التي تستمر حتى يوم 20 أبريل 2021 وهي العروض الأسبوعية من كافور مصر.

عروض كارفور مصر

تقدم كارفور مصر عروض مميزة خاصة بشهر رمضان المبارك فهي دائما توفر أقوى العروض في المناسبات لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بعروض كارفور في جميع فروعها المختلفة، وتشمل دائما عروض كارفور كافة السلع الغذائية والخضروات الطازجة واللحوم والفواكه والمعلبات وجميع المنتجات المستوردة.

تضم عروض كارفور اليوم خصومات علي الخضروات الطازجة مثل الطماطم البلدي المتوفرة بسعر 3.25 جنية بدلاً من 5.95 جنية، وبصل أصفر بسعر 4.95 جنية بدلاً من 9.95 جنية، وزنجبيل بسعر 31.95 جنية للكيلو بدلاً من 49.95 جنية، وكابوتشا بسعر 3.95 جنية بدلاً من 5.95 جنية.

من ضمن عروض كارفور مصر علي تخفيضات علي التفاح الأوربي بسعر 20.95 جنية للكيلو بدلاً من 29.95 جنية، وخيار بسعر 5.95 جنية للكيلو بدلاً من 7.95 جنية، وزيتون دولسي بسعر 48.95 جنية للكيلو بدلاً من 64.95 جنية، وسجق بقري بسعر 75.95 جنية للكيلو بدلاً من 119.95 جنية، وبرجر بقري بسعر 77.95 جنية للكيلو بدلاً من 104.95 جنية.