نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اس تي سي اليوم الخميس 15 ابريل 2021 أقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير عن عروض اس تي سي حيث توفر شركة اس تي سي السعودية أقوي العروض علي باقات الانترنت والدقائق اليومية والشهرية، ويرغب الكثير من الاشخاص في معرفة كافة عروض إس تي سي السعودية الجديدة ونوفرها لكم مع كامل التفاصيل الخاصة بها في هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

عروض اس تي سي

هناك الكثير من عروض اس تي سي الجديدة التي توفرها الشركة بشكل مستمر لجميع عملاءها خاصة وأنها تمتلك شعبية كبيرة ولديها الكثير من العملاء لذلك توفر أقوى العروض بشكل يومي وبشكل شهري، ونعرض لكم أفضل عروض اس تي سي وهي:

باقة ستار بلس المتوفرة بسعر 240 ريال وتعطي مكالمات داخل الشبكة لا محدودة ومكالمات خارج الشبكة لا محدودة وشبكات التواصل الاجتمعي لا محدودة.

باقة الـ 170 ريال وهي باقة بوست بلس التي توفر مكالمات داخلية لا محدودة ومكالمات خارج الشبكة 1000 دقيقة وشبكات التواصل الاجتماعي لا محدودة.

باقة سوا شير بلس المميزة بسعر 115 ريال وتعطي مكالمات داخل الشبكة لا محدودة ومكالمات خارج الشبكة 500 دقيقة وشبكات التواصل الاجتماعي 15 جيجا بايت.

باقة سوا فليكس بسعر 90 ريال تعطي 200 دقيقة للأستخدام دوليا لـ 21 دولة ودقائق لا محدودة لجميع الشبكات محليا وانترنت 10 جيجا بايت.

عباقة سوا لايك بلس بـ 75 ريال تعطي 500 دقيقة مكالمات داخل وخارج الشبكة و 5 جيجا بايت شبكات التواصل الاجتماعي.

باقة سوا 30 بلس بسعر 35 ريال تعطي 100 دقيقة خارج وداخل الشبكة و 1 جيجا بايت شبكات التواصل الاجتماعي.

باقة سوا 30 بلس دولية بسعر 35 ريال تعطي 50 دقيقة مكالمات داخل الشبكة وايضا صالحة للأستخدام لـ 8 دول ومتوفرة دقائق محليا لجميع الشبكات مع 1 جيجا بايت شبكات التواصل الاجتماعي.

كانت هذة أفضل عروض اس تي سي السعودية علي باقات الدقائق والنت الشهرية.