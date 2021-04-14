نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم اليوم السعودية وتنزيلات تتعدى 45% على اللحوم والدواجن والعديد من المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم اليوم السعودية، أسواق عبد الله العثيم تعني توفير أكثر، في فترة الخصومات التي لازالت مستمرة العديد من أجود أنواع المنتجات التي تٌستهلك بصفة مستمرة طوال العام وبصفة خاصة في شهر رمضان المبارك بجميع فروع عبدالله العثيم، أصناف متعددة من منتجات السنبلة ودارى وساديا والمراعي والكثير. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم بزاليا/ خضار مشكل/ فاصوليا السنبلة، 400 جرام، سعر الكيس 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين عجينة جلاش/ كنافة/ بقلاوة السنبلة، 500 جرام، سعر الكيس 6.25 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بطاطس السنبلة مقلية، 2.5 كيلو، سعر الكيس 13.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم برجر السنبلة دجاج 24 قطعة، سعر الكيس 31.95 ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض العثيم الاثنين فطير السنبلة مشلتت، 400 جرام، سعر المنتج 3.25 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم مفروم غنم داري، 400 جرام، سعر الحبة 4.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم فيري بيري/بلوبيري داري مجمد، 350 جرام، سعر الحبة 10.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب صدور دجاج داري طرية، 1 كيلو، 19.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم عروض هايبر العثيم دجاج مجمد داري، 1000 جرام، سعر المنتج 12.50 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.

عروض العثيم جده بامية داري زيرو مجمدة، 400 جرام، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم عسل طبيعي المراعي، 500 جرام، سعر المنتج 29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم عروض العثيم الاسبوعيه زيت زيتون بكر المراعي، 250 مل، سعر المنتج 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال سعودي.

عروض الطازج من العثيم برجر بقري ساديا، 672 جرام، سعر المنتج 13.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال سعودي.

عروض العثيم مول صدور دجاج ساديا، 250 جرام، سعر المنتج 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

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