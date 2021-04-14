نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير اليوم الخميس 15 ابريل 2021 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اليوم من العروض القوية والرائعة الخاصة بشهر رمضان المبارك حيث توفر مكتبة جرير السعودية أقوى الخصومات والتخفيضات على الإلكترونيات وأبرز العروض المتوفرة من مكتبة جرير هي عروض شاشات التلفزيون بأنواعها المختلفة وإمكانياتها المتعددة، وأيضا عروض جرير علي الجوالات والهواتف الذكية الحديثة المتوفرة في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال كافة عروض مكتبة جرير اليوم الخميس 15 أبريل 2021 عروض شهر رمضان.

عروض مكتبة جرير اليوم

شاشة تلفزيون تي سي ال 75X915 حجم 75 بوصة جودة 8K Ultra HD بسعر 9999 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سامسونج TU8000 حجم 82 بوصة دقة 4K الترا بسعر 7919 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ال جي 75UN7180PVC حجم 75 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 4799 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سامسونج LS003 حجم 65 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 4499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سامسونج TU7000 حجم 65 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 3299 ريال سعودي.

شاشة سوني KD-85X8000H حجم 85 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 8799 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 75SUC8100 حجم 75 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 3799 ريال سعودي.

لاب توب ديل ايلين وير ام 15 حجم 15.6 بوصة i7-9750H رامات 8 جيجا بايت بسعر 8899 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون هايسنس 70A7100FS حجم 70 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 3249 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون هاير H65K6UGA حجم 65 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 2699 ريال سعودي.

لاب توب ديل XPS 13 انتل كور i7-1065G7 جيل عاشر بسعر 6199 ريال سعودي.

عروض بنده القوية بمناسبة رمضان 2021 اشتري كل اللي نفسك فيه بنصف التمن