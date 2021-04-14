نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان شريهان فودافون في رمضان 2021 تفسير الإعلان وحادثة شريهان في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان شريهان فودافون ، فاجئت نجمة الاستعراضات الرائعة شريهان والتي كانت مختفيه عن الأنظار سنوات متعددة من الاستعراضات والتمثيل؛ بسبب عائق صحي ففاجئت جمهورها ومحبيها بظهورها الخاص في اعلان شركة فودافون في رمضان 2021، وقد قدمت أغنية رائعة تعطي أمل لكل المحبطين، وفي المقالة نقدم اعلان شريهان فودافون الذي فاجئ الجميع بالتفاصيل الكاملة، وكلمات الأغنية التي قدمتها شريهان في الإعلان، والتي أبهرت الجميع بصوتها ورقتها وشقاوة تحركاتها ورشاقتها وخصوصاً شعرها الذي طالما تسائل عنه رواد السوشيال ميديا عن روتين الفنانة شريهان في الاعلان، حيث ظهر بطول رائع وناعم وهذا ما تبحث عنه جميع الفتيات هذه الأيام.



اعلان شريهان فودافون

بعد ظهور النجمة شريهان في اعلان فودافون، تسائل الكثير عن سبب اختفائها عن التلفزيون المصري وعن اختفائها من الاستعراضات والأفلام، وقد جسدت شريهان ما حدث لها من سنوات منعها عن الظهور لفترة طويلة في إعلان فودافون التي قدمته.

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حادثة شريهان

من سنوات قامت شريهان بالتعرض إلي حادث مؤلم، أدي إلي كسور بالغ في العمود الفقري، والذي تطلب منها اللجوء إلي الكثير من العمليات، حتى تتحسن ويرجع العمود الفقري إلي وضعه الطبيعي، وهذا ما وصفه إعلان فودافون، وتمثيل الجميلة شريهان في إعلان فودافون .

تتبين في هذه الصورة أن شريهان تجسد قصة الحادثة التي تعرضت لها، وأيضاً تجسد العمليات التي قامت بالإقبال عليه في العمود الفقري.

وبعد ظهور تفاصيل حادثة شريهان في إعلان فودافون، تقدم شريهان رسالة واضحة وصريحة بأنها تعود بقوة إلي مجال الاستعراضات بعد توقفها سنوات عديدة، وأنها تعودي اقوي وأجمل محافظة علي رشاقتها وجمالها، رغم كبر سنها والحادث التي تعرضت له، وهذا ما أظهرته في إعلان فودافون بظهورها بعديد من الفساتين التي تليق علي جسدها وتبين من رشاقتها وجمالتها .

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كلمات أغنية شريهان في الاعلان

عيشنا شوفنا وياما الدنيا كسرتنا ولا عمرنا فهمنا استسلمنا ولا ثانية حاربنا، محصلش، حاربنا ولا ثانية استسلمنا وفهمنا وقدرنا عليها ولا عمرها كسرتنا الدنيا، وياما شوفنا وعيشنا، وأما أتقرصنا نشفنا راسنا، دي قصة حياتنا، عدينا حفرة فلاقينا نقرة وفلاتنا اهو، دا أحنا القلب اللي طاير متشعبط في الحياة، مهما نلف في دوائر زي الريشة في هواه، راجعين اقوي وطايرين، وعلي مين علي مين، علي الصعب في حياتنا متعودين، الدنيا بقت لعبتنا ومكملين، مهما الدنيا أتحدتنا، تتحدي مين، ويختتم إعلان فودافون بجملة قوية “قوتنا أن مفيش حاجة تقدر توقفنا فودافون دايما مع بعض” وبذلك قد نكون قدمنا تفاصيل اعلان شريهان فودافون.