نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عبداللطيف جميل 2021 عروض شهر رمضان في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض عبداللطيف جميل 2021 من العروض الرائعة والمميزة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل يومي ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني جميع عروض عبداللطيف جميل 2021 وهي عروض شهر رمضان المبارك التي تنتهي في يوم 30 أبريل 2021 ويمكنك الحصول على السيارة التي ترغب بها بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي والتي توفرها شركة عبداللطيف جميل للتمويل وهذا التمويل متوفرة في كافة فروع عبداللطيف المتوفرة في كافة فروعه داخل المملكة العربية السعودية.
عروض عبداللطيف جميل 2021
هناك الكثير من عروض عبداللطيف جميل 2021 لشهر رمضان المبارك علي الكثير من السيارات الحديثة والمميزة ونوفر لكم في السطور الاتية كافة العروض القوية والمميزة علي أفضل السيارات وهي:
- سيارة يارس سيدان ،2021 واي شركات 1.5، الدفعات الشهرية 952 ريال، فترة السداد 60 شهر.
- سيارة يارس سيدان 2021، واي 1.5، الدفعات الشهرية 962 ريال، فترة السداد 60 شهر.
- سيارة يارس سيدان 2021، واي بلس 1.5، الدفعات الشهرية 1,011 ريال، فترة السداد 60 شهر.
- سيارة كورولا 2021، أكس ال اي، الدفعات الشهرية 1,152 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
- سيارة كورولا 2021 اكس ال اي مطور، والدفعات الشهرية 1,210 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
- سيارة كورولا 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف، والدفعات الشهرية 1,285 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
- سيارة كورولا 2021 جي ال اي فتحة سقف، والدفعات الشهرية 1,391 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
- سيارة راش 2021 استاندرد، والدفعات الشهرية 1,140 ريال، فترة السداد 60 شهر.
- سيارة راش 2021 جي ال، والدفعات الشهرية 1,217 ريال، فترة السداد 60 شهر.
- سيارة إنوفا 2021 أساسي، والدفعات الشهرية 1,639 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
- سيارة فورتشنر 2021 جي اكس 2، الدفعات الشهرية 1,867 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
- سيارة فورتشنر 2021 جي اكس 2، والدفعات الشهرية 2,027 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
- سيارة برادو 2021 تي اكس، والدفعات الشهرية 2,437 ريال، وفترة السداد 60 شهر.
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