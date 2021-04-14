نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في شهر رمضان بأسعار خيالية Hyper Panda Offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت نفس الشعار الذي اتخذته بنده على مدار 6 أسابيع سابقة تبدأ عروض بنده للأسبوع السابع على التوالي تحت شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” لتهنئة جميع العملاء ببدء شهر رمضان المبارك، وتقدم panda عروضها على جميع السلع الأساسية والضرورية داخل كل منزل بأسعار مميزة جداً، فتشمل العروض تخفيضات على السلع الغذائية التي عادة ما تستخدم في تحضير وجبة الإفطار من زيوت وتوابل ولحوم ومجمدات وغيرها، بالإضافة إلى ما يقدمه الهايبر من عروض مميزة على أطعمة السحور من أنواع الجبن المختلفة والمخللات التي لا تخلو منها موائد الإفطار والسحور، هذا بخلاف ما يتم عرضه من سلع أخرى مميزة في جوانب عدة. أجدد عروض بند في شهر رمضان بطيخ مدور محلي سعر الكيلو 2 ريال فقط.

مخلل خضار مشكل طيبة بريالين فقط لكل 250 جرام.

خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور بريالين فقط لكل ربع كيلو. سلطة زيتون أخضر مغربية سعر ال 250 جرام 3 ريالات فقط.

ربع كيلو من الزيتون الأخضر/ الأسود شرائح أليسا فقط بسعر 3 ريالات.

زيتون أخضر/ أسود كوبوليفا فقط بثلاث ريالات يمكنك شراء 250 جرام من هذا المنتج.



كيس من شرائح الخبز بر/ أبيض بنده بسعر 3 ريالات فقط.

متوفر في هايبر بنده الآن فطيرة الجبنة لوزين (372 جرام) 6 × 62 جرام سعر الكيس 4.95 ريال فقط بدلاً من 6.25 ريال.

كروسان سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو/ الفراولة (5 + 1 × 55 جرام) بسعر 4.95 ريال للكيس بدلاً من 6.25 ريال.

عجينة سمبوسة سويتز 2 كيلو سعر العبوة 21.95 ريال بدلاً من 29.25 ريال.

كعك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا ( 12 × 28 جرام) / كعك الكأس الصغير بنكهة الفانيلا (ىلا10 × 32 جرام) بسعر 4.95 ريال.



خبز برجر البطاطس فوشية 324 جرام سعر الكيس 4.95 ريال بدلاً من 6.25 ريال.

شرائح خبز أبيض هرفي سعر الكيس 3.50 ريال بدلاً من 4.50 ريال.

كب كيك يمامة غندور ( 20 × 25 جرام) سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 12.50 ريال.

عجينة سمبوسة بالزيت سويتز 2 كيلو سعر العبوة 24.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال. عروض هايبر بنده على اللحوم والمكسرات قطع لحم جمل بالعظم سعر الكيلو 28.95 ريال.

كيلو من فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي.

موزة غنم بالعظم أسترالي سعر الكيلو 38.95 ريال.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم فقط بسعر 43.95 ريال.



بن هرري محمص سعر الكيلو 39.95 ريال.

كيلو عدس احمر بسعر 8.95 ريال.

سميد خشن إماراتي لعمل البسبوسة ووصفات متنوعة أخرى سعر الكيلو 5.95 ريال

لوز أبيض أنصاف سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي.

كاجو ني سعر الكيلو 59.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في شهر رمضان بأسعار خيالية Hyper Panda Offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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