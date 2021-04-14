شوف اكسسوارات جوالات مكتبة جرير وخصومات حتى نصف السعر 50% على سماعات و شواحن وملحقات الهواتف الذكية

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عمر شويل - جدة اكسسوارات جوالات مكتبة جرير، تعرض jarir bookstore مكتبة جرير الهواتف الذكية في فروعها المتميزة بالإضافة إلى ذلك عدة ملحقات للهواتف الذكية، مثل اكسسوارت أيفون، وسماعات الأذن، والتي وفرتها مكتبات جرير في عروضها الدائمة للأجهزة الإلكترونية مواكبةً منها للتطورات العالمية المستمرة وتحديثاً مستمراً على مدار العام لمنتجاتها المعروضة. عروض جرير ايفون للاكسسوارات والملحقات ملحقات ايفون ١٢ جرير سبيجن باندل باك، ملحقات الهاتف الذكي iPhone 12/ iPhone 12 pro، سعر المنتج 175 ريال سعودي بدلاً من 350 ريال سعودي.

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