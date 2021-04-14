نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم العروض الترويجية الرمضانية ومهرجان تخفيضات التمر.. اليكم قائمة الأسعار الخاصة بأنواع التمور المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم العروض الترويجية الرمضانية، أقوى عروض الموسم من أسواق عبد الله العثيم بها أنواع متنوعة ومتميزة من التمور، والمكرونة، والأرز، وأكثر من ذلك، بحلول شهر رمضان المبارك وفرت أسواق عبدالله العثيم الكثير من الأصناف والمنتجات في مئات العروض المميزة داخل أسواقها. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم تمر صفاوي المدينة، 1 كيلو، سعر المنتج 20.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين تمر عجوة المدينة الخالدية صندوق، سعر الكرتون 16.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم تمر سوبر خلاص الاحساء، 500 جرام، سعر المنتج 3.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية تمر صقعي الخالدية صندوق، سعر الكرتون 9.95 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم مهرجان الطازج العثيم تمر مجدول الخالدية صندوق، سعر الكرتون 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين تمر سكري محشي لوز وتين، 450 جرام، سعر العبوة 11.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم تمر إنتاج النخيل رطب سكرى، 1000 جرام، سعر العلبة 11.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم تمر تمارا خلاص، 1 كيلو، سعر العلبة 7.95 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم العثيم ماركت اكتساب 3 مكرونة العلالي منوع 450 جرام & شعيرية 250 جرام، سعر العرض 4 أكياس 8.95 ريال سعودي بدلاً من 18.20 ريال سعودي.

عروض العثيم جده مكرونة بانزاني، 500 جرام، سعر الحبة 3.95 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم أرز العائلة بسمتي أبيض هندي،10 كيلو، سعر المنتج 71.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاسبوعيه عروض العثيم الطازج اليوم ارز المهيدب بنجابي بسمتي ابيض، 10 كيلو، سعر المنتج 80.95 ريال سعودي بدلاً من 90.25 ريال سعودي.

عروض الطازج من العثيم أرز الوليمة مزة بسمتي، 5 كيلو، سعر المنتج 36.50 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

عروض العثيم مول أرز الوليمة ستايل مزة بسمتي، 10 كيلو، سعر المنتج 61.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي.

عروض العثيم القصيم أرز وايت سوان كالروز 5 كيلو و 10% مجاناً، سعر المنتج 28.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف العثيم العروض الترويجية الرمضانية ومهرجان تخفيضات التمر.. اليكم قائمة الأسعار الخاصة بأنواع التمور المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.