نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للسلع الغذائية والتموينية وتخفيضات جبارة للأسبوع الأول من رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقد لكم عروض بنده للسلع الغذائية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وتخفيضات جبارة على المنتجات الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وأيضاً على منتجات الألبان والمعلبات التي تمثل طبق رئيسي في سحور رمضان، بالإضافة إلى عروض الخضروات الطازجة والفواكه يوم بيومه، لعمل أشهى الأصناف والأطباق على سفرة رمضان، والجدير بالذكر هنا أن هذه العروض تشمل جميع فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم التسوق من خلال تطبيق بنده كليك، مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل وكل عام وانتم بخير. عروض بنده للسلع الغذائية والتموينية: كيلو جبنه فيتا دانيماركي بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

عرض 4 حبات طحين فاخر البيكر وزن واحد كيلو جرام للحبه بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال. عرض 2 حبة زبادي المراعي كامل الدسم وزن الحبة 500 جرام 5.50 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال.

حمص المراعي وزن 250 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال.

عرض 1+1 لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي وزن 700 جرام بسعر 22 ريال سعودي بدلاً من 44 ريال.

كريمة الطبخ أو الخفق المراعي وزن واحد كيلو جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 27.75 ريال. عصير نادك طازج سعة 1.5. لتر بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

عروض بنده وفر أكثر 2 جبنه كريم/ شيدر قابلة للدهن نادك وزن 500 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي.

عرض 2+1 جبنة فيتا بيضاء نادك 250 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال. عروض بنده طازج ب 2 و3 ريال: بطيخ مدور محلي بسعر 2 ريال سعودي.

ربع كيلو مخلل خضار مشكل طيبة بسعر 2 ريال سعودي.

ربع كيلو خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور بسعر 2 ريال سعودي. عروض اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك: كيلو لحم جمل بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو لحم فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي. عرض طبق صدور دجاج فقيه وزن 500 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال.

طبق دجاج مفروم التنمية بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال. عروض منتجات الألبان والصلاة: كيلو جبنه موزاريلا فرسانا بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال.

كيلو جبنه قشقوان سولي بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.

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