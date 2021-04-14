شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية شركة جرير في المملكة العربية السعودية من أنجح الشركات الكبيرة داخل المملكة، حيث أن شركة جرير استطاعت تأسيس عدد كبير من الفروع في جميع نواحي المملكة في وقت قصير، كما استطاعت شركة جرير توسيع مجال تجارتها من خلال ضم أقسام جديدة لفروعها، هذه الأقسام تشمل كل الإلكترونيات المختلفة وكل الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة بمختلف أنواعها. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير بلغ سعر علبة اتش بي ٩٠١ عبوة حبر سائل لون اسود ٩٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢٩ ريال سعودي.

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