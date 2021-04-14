شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 30 ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية من المعروف داخل المملكة العربية السعودية أن شركة بنده من أشهر الشركات وأفضلهم، بالإضافة إلى قيام بنده بعمل مجموعة كبيرة ومختلفة من العروض والتخفيضات لعملائها المميزين، هذه العروض التي تشمل كل المنتجات والسلع المختلفة التي يبحث عنها العملاء وهذه العروض تشمل أيضاً جميع المنتجات والسلع التي تقوم شركة بنده بتصنيعها في مصانعها الخاصة بجودة عالية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده بلغ سعر علبة زيت زيتون بكر ممتاز الوزير ٥٠٠ مل ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة زيت زيتون بكر ممتاز كي دي دي ٥٠٠ مل سمن بقري ٤٠٠ جم ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة سمن نقي مراعي ٤٠٠ جم ١٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٤ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة أرز أبيض بنجابي الشعلان ١٠ كيلو ٥٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٠ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة أرز سيلا بسمتي بنجابي المهيدب ٥ كيلو ٤٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٠ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة أرز بسمتي ابيض حبة طويلة العائلة ٥ كيلو ٣٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة أرز أمريكي باور يستمد أبو سيوف ١٠ كيلو ٤٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٠ ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية: بلغ سعر علبة أرز كالروز صنوايت ٥ كيلو ٢٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة أرز بسمتي الطائي ١٠ كيلو ١٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣٤ ريال سعودي.

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