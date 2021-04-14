شوف عروض جرير الأسبوعية تصل ل 70% خصومات ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية شركة جرير في المملكة العربية السعودية تمتلك عشرات الفروع في نواحي المملكة وأيضاً في مجمعات الأسواق التجارية المعروفة، وذلك لسهولة توصيل جميع المنتجات والأدوات لعملائها المميزين في كل مكان، وتقوم شركة جرير بعمل باقة من العروض المختلفة كل أسبوع، هذه العروض تشمل جميع الأقسام الموجودة في فروع جرير، والجدير بالذكر أن هذه العروض مفضلة لدى عدد كبير من العملاء لشراء جميع احتياجاتهم. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير اليوم بلغ سعر علبة حبر اتش بي ١٢٣ عبوة حبر سائل لون اسود ٥٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة حبر اتش بي ١٢٣ عبوة سائل سماوي أرجواني ٦١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٨ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة اتش بي ٦٥٢ عبوة حبر سائل سماوي أرجواني ٥٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٨ ريال سعودي.

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بلغ سعر علبة إبسون ٣٦ عبوة حبر سائل لون اسود ٥٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٨ ريال سعودي.

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بلغ سعر علبة اتش بي ٦٥٥ عبوة حبر سائل لون اسود ٥٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩ ريال سعودي.

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