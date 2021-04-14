نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون jarir bookstore على جوالات ايفون وسامسونج وهواوي في مكتبات جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات من jarir bookstore تجدوها بأسعار تنافسية على جوالات ايفون وسامسونج وهواوي في مكتبات جرير السعودية، وهذا من خلال تخفيضات حصرية على موقع جرير اون لاين ، حيث تجدون من خلالها كل فئات الهواتف الذكية ذات الجودة العالية.

عروض جرير للجوالات jarir bookstore على جوالات جرير ايفون وسامسونج وهواوي في مكتبات جرير

نقدم في التالي عروض جرير ايفون بكل فئاتها، بالإضافة إلى خصومات جوالات سامسونج وكذلك عروض مكتبة جرير على هواتف هواوي الحديثة، حيث تجدون معنا أقوى التخفيضات الحصرية الممتدة معكم بشكل متجدد طيلة شهر رمضان المبارك، وهذا لكون جرير تعد من متاجر الأجهزة الذكية التي يقبل على الشراء منها الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، هذا بجانب مكتبة جرير ما تقدمه في الأصل من مجموعات فريدة من كتب جرير والأدوات المدرسية.

عروض جرير

في التالي خصومات جوالات ايفون جرير الخاصة المتاحة حاليًا:

ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجا بسعر 5699 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجا بسعر 5199 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 512 جيجا بسعر 6699 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 برو سعة 512 جيجا بسعر 6199 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 برو سعة 128 جيجا بسعر 4699 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 برو سعة 256 جيجا بسعر 5199 ريال سعودي.

مكتبات جرير

التالي نوافيكم فيه بكافة خصومات جرير سامسونج الحصرية في المملكة:

سامسونج جالاكسي اس 20 بلس سعة 128 جيجا بسعر 2499 بدلًا من 4159 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا سعة 256 جيجا بسعر 3799 بدلًا من 5149 ريال سعودي.

jarir

الخصومات التالية بها اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير السعودية:

هواوي بي 40 برو بلس سعة 512 جيجا بسعر 4319 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 سعة 256 جيجا بسعر 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

هواوي ميت 40 برو سعة 256 جيجا بسعر 3599 بدلًا من 4099 ريال سعودي.

عرضنا اليوم أحدث اسعار الجوالات في جرير المقدمة على جوالات ايفون، وهواوي، وسامسونج، بأسعار لا مثيل لها، وانتظرونا في جديد عروض السعودية ، وخصومات الجوالات المتاحة في مختلف المتاجر الإلكترونية.