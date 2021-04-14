نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية في شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الأسبوع تمتاز بأسعارها المميزة وعروض على السلع بأسعار خيالية بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، فللأسبوع السابع على التوالي تهنئ بنده عملائها وجميع المتسوقين في مختلف الفروع وعبر الموقع الإلكتروني بقدوم شهر رمضان تحت شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك وتتيح الفرصة لكل ربة منزل لشراء الأجهزة الكهربية وأدوات الطبخ التي تيسر من عملية إعداد وتجهيز طعام الإفطار والسحور في هذا الشهر المبارك. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربية احصل ضمن عروض بنده على خلاط يدوي كينود 450 وات بسعر 129 ريال بدلاً من 179 ريال.

خلاط يدوي مع قطاعة صغيرة مولينكس بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال.

خلاط كينوود 139 ريال بدلاً من 229 ريال.

خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال.

خلاط يدوي براون 99 ريال بدلاً من 149 ريال.

طاهية متعددة الإستخدامات نيوتري كوك 6 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 439 ريال.

خلاط كينوود 6 سرعات بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال



قطاعة كينوود بسعر 99 ريال بدلاَ من 169 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت إمجوي 3 لتر بسعر 199 ريال بدلاَ من 499 ريال.

قلاية بدون زيت فيليبس 1425 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي.

عجانة مع خلاط معدني اريتي 550 وات بسعر 349 ريال بدلاً من 769 ريال.



قطاعة جيباس 59 ريال بدلاً من 99 ريال.

فرامة لحم جيباس بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال.

قلاية بدون زيت تيفال 4.2 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال.

قلاية كليك أون 6 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي. عروض panda على أجهزة المطبخ غلاية كهربائية كينوود بسعر 99 ريال بدلاً من 169 ريال.

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مايكروويف وايت هاوس 20 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

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