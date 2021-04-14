نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية من 14 إبريل إلى 20 إبريل 2021 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية من 14 إبريل إلى 20 إبريل 2021 م ، يُقدم هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية الكثير من العروض بداية من اليوم الأربعاء 14 ابريل إلي 20 ابريل 2021 ميلاديًا الموافق 2 من رمضان إلى 8 رمضان 1442 هجريًا، هناك العديد من العروض الاسبوعية للكثير من المنتجات بأسعار متفاوتة وتخفيضات كبيرة لتناسب جميع الفئات والمستويات من المواطنين، وبمناسبة شهر رمضان الكريم 2021م يُقدم هايبر بنده هذا الاسبوع عرض أهلاً رمضان الذي يتضمن تشكيلة مميزة ومتنوعة ومختلفة من أجود المنتجات بأفضل الأسعار. عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية على الموبايلات من 14 ابريل إلى 20 ابريل 2021 موبايل سامسونج A51 بشريحتين وبسعة تخزين 128 جيجا ورامات 4 جيجا بسعر 949 ريال سعودي.

موبايل سامسونج A51 بشريحتين اتصال وبسعة تخزين 256 جيجا ورامات 4 جيجا بسعر 1099 ريال سعودي.

موبايل سامسونج A31 بشريحتين اتصال ورامات 4 جيجا بسعر 899 ريال سعودي.

موبايل سامسونج A02s بشريحتين اتصال ورامات 4 جيجا بسعر 475 ريال سعودي.

موبايل هواوي نوفا 7I بشريحتين اتصال ورامات 4 جيجا بسعر 879 ريال سعودي.

موبايل هواوي Y7a بشريحتين اتصال ورامات 4 جيجا بسعر 699 ريال سعودي.

موبايل هواوي Y8p بشريحتين اتصال ورامات 4 جيجا بسعر 699 ريال سعودي.

موبايل لينوفو K12 بشريحتين اتصال ورامات 4 جيجا بسعر 479 ريال سعودي. عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية من 14 ابريل إلى 20 ابريل 2021 على اللحوم الحمراء والبيضاء كيلو قطع جمل بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو فخذ خروف استرالي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو موزة غنم بالعظم استرالي بسعر 38.95 ريال سعودي.

كيلو فخذ خروف استرالي بدون عظم بسعر 43.95 ريال سعودي.

نصف كيلو صدور دجاج فقيه بسعر 8.50 ريال سعودي.

دجاج مفروم التنمية 450 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.

نصف كيلو أرجل دجاج بسعر 4.95 ريال سعودي.

نصف كيلو حشوة سمبوسة دجاج الوطنية بسعر 7.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية من 14 ابريل إلى 20 ابريل 2021 على التوابل والمكسرات كيلو بن هرري محمص بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو عدس أحمر بسعر 8.95 ريال سعودي.

كيلو سميد خشن إماراتي بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو زبيب ذهبي بسعر 18.95 ريال سعودي.

كيلو ليمون أسود كامل بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو لوز أبيض أنصاف بسعر 59.95 ريال سعودي.

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