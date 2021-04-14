نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة هود هود كيدز للأطفال الجديد 2021 آخر تحديث على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت قناة هود هود للأطفال في عام 2010 لتكون منذ ذلك الحين وحتى الآن واحدة من أهم قنوات الأطفال ومحط الأنظار بين القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، وتعتبر قناة هود هود من أكثر القنوات التي يبحث عن ترددها الجميع وهي من أهم القنوات المخصصة للأطفال، وتتميز بالمحتوى الترفيهي الرائع المحبب للأطفال الصغيرة على مستوى فئاتهم العمرية المختلفة، ويمكن استقبال وضبط قناة هود هود للأطفال من خلال الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات.

قناة هود هود للأطفال

من بين قنوات الأطفال المحببة للجميع هي قناة هود هود للأطفال، وتتمتع بنقل العديد من البرامج التعليمية الترفيهية المسلية للأطفال من أهمها برنامج جنجول، وبرنامج قصاقيص، وبرنامج قصص الأنبياء، بالإضافة إلى برنامج بساتين الجنة.

كما تعتبر قناة هود هود للأطفال من قنوات الأطفال التي تهم الأسرة العربية، والتي تقدم المحتوى الأكثر تسلية للأبناء، والتي تضم محتويات هادفة تقدم الخصال الحميدة والسلوكيات القويمة للأطفال.

تردد قناة هود هود للأطفال 2021

حرصت إدارة قناة هود هود للأطفال على تقديم قناة هود هود كيدز عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والهوت بيرد للتأكد من إمكانية استقبال الآباء والأمهات لقناة هود هود لأبنائهم بجودة عالية بصورة واضحة وصوت نقي.

تردد قناة هود هود نايل سات

قناة هود هود للأطفال يتم بثها من خلال القمر الصناعي النايل سات، عبر ضبط بيانات التردد الآتي:

القمر الصناعي النايل سات 102 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي 11641

القطبية أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة SD

تردد قناة هود هود كيدز عبر الهوت بيرد

كما يمكن استقبال التردد الشبكي لقناة هود هود للأطفال من خلال القمر الصناعي الهوت بيرد عبر ضبط جهاز الاستقبال عبر البيانات التالية: