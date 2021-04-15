شوف عروض بندة اليوم الخميس 15 ابريل 2021 عروض شهر الخير

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عمر شويل - جدة تتميز عروض بنده عن باقي العروض من حيث جودة المنتجات الغذائية هايبر بنده تقوم بأقوى العروض لهذى الموسم وأيضا بأقل الأسعار بمناسبة الشهر الكريم قم بتحضير سفرتك المنزلية مع بنده لا تفوتك الفرصة لهذه العروض توفر لكم بنده كل ما تحتاجه لتكوين منزلك. عروض بندة اليوم الخميس جل الاستحمام فا بسعر 16.95 ريال بدلا27.50 ريال، وصابون سائل لليدين فا بسعر7.95ريال بدلا 13.50 ريال، وسائل تنظيف اليدين لوكس بسعر9.95 ريال، وسائل اسحمام لوكس بسعر23.95 ريال بدلا 37.95 ريال. سائل الاستحمام للتجديد دوف بسعر 15.95 ريال.

صابون سائل الاستحمام جونسونز فيتا ريش بسعر 9.95 ريال بدلا 16.50 ريال .

صابون سائل سيوفا بسعر 31.95 ريال بدلا 42.25 ريال.

بخاخ مزيل العرق نيفيا بسعر 9.95 ريال.

رول ان مزيل العرق فا بسعر 8.95 ريال بدلا 14.75 ريال.

صابون سائل لليدين لايفبوي يسعر 9.95 ريال. كوكا كولا علب بسعر 52.95 ريال.

نو كوكا كولا عادى لايت بسعر 52.95 ريال بدلا 58.95 ريال .

مياه اروي بسعر 31.95 ريال بدلا 20.95 ريال.

بيبسي عادى دايت /سفن اب /ميرندا /برتقال /تفاح بسعر 4.45 ريال.

شرائح جبنه شيدر بسعر 16.50 ريال.

جبه كريم ميلادلفيا بسعر 19.95 ريال بدلا 27.95 ريال.

دجاج برديكس 21.95 ريال بدلا 29 ريال.

دجاج دو بسعر 24.95 ريال بدلا 31.90 ريال. ساده مربعة ناعمه بسعر 16.95 ريال بدلا 29.95 ريال.

طقم لحاف بسعر 89.95 ريال.

طقم شرشف مطاطي بسعر 19.95 ريال.

منشفه بسعر 12.95 ريال.

طقم غطاء وساده بسعر 14.95 ريال بدلا 19.95 ريال.

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