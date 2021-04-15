شوف عروض بنده 3 رمضان 1442 أقوي عروض وخصومات شهر رمضان المبارك

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عمر شويل - جدة عروض بنده 3 رمضان 1442 من أقوى العروض والخصومات الأسبوعية التي يمكن للجميع الاستمتاع بها طوال هذا الأسبوع وحتى يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 الموافق 8 رمضان 1442 ونوفر لكم نشرة عروض بنده لهذا الأسبوع المتوفرة في كافة فروع بنده في السعودية، وهي عروض شهر الخير التي تضم كافة المنتجات ومستلزمات المنزل في شهر رمضان المبارك وكافة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والإلكترونيات. عروض بنده 3 رمضان 1442 توفر عروض بنده اليوم تخفيضات علي: سكر ناعم الأسرة.

أرز مزة بسمتي الشعلان.

حليب مجفف كامل الدسم.

دجاج دو.

زيت نباتي العربي.

جبنة مربعات كيري.

لحم تونا بالزيت النباتي. تضم عروض بنده اليوم الصفحة الرئيسية خصومات علي: لبنة المراعي بسعر 19.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

جبن بلدي عكاوي خبر الجياد بسعر 29.95 ريال.

مرنديلا امريكانا بقري سادة بسعر 24.95 ريال.

جبن شيدر أبيض السنبلة بسعر 27.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال.

جبنة إيدام دايلي دايري بسعر 36.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال. من ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية لهذا الاسبوع تخفيضات علي: زيتون سيجالو مغربي بسعر 19.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

مخلل خيار صغير مغربي بسعر 21.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال.

مكعبات جبنة سلطة دانماركي بالزيتون بسعر 29.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

سمن بقري غنية بسعر 24.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

زيتون أسود ماموت الريف بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. تضم عروض بنده اليوم خصومات علي: رقائق السمبوسة بسعر 14.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال.

عجينة سمبوسة بالزيت سويتز بسعر 24.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

كوكيز بزبدة الفول السوداني بالشوكولاتة أمريكانا بسعر 7.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

شرائح خبز أبيض هرفي بسعر 3.50 ريال بدلاً من 4.50 ريال.

خبز برجر البطاطس فوشية بسعر 4.95 ريال بدلاً من 6.25 ريال.

كب كيك يمامة غندور بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.50 ريال. خطوات حجز موعد سما مؤسسة النقد

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