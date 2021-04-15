نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء 14 أبريل عروض شهر الخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أسواق العثيم من أكثر الأسواق المنتشرة والتي توفر إليكم مجموعة من المنتجات بأسعار مميزة ومناسبة للجميع، ففي أسواق العثيم سيتم الحصول على الكثير من العروض والتخفيضات التي تساعدكم على الحصول على أفضل المنتجات بأسعار رمزية ومناسبة إليكم، فتهدف الأسواق على توفير للجميع فرصة شراء جوهرية، فإذا كنتم ترغبون في الحصول على منتجات عصرية وبأسعار منخفضة يمكنكم التوجه إلى أسواق عثيم والاستفادة من جميع عروضها.

عروض العثيم الأسبوعية

عملت أسواق عبد الله العثيم بتهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتدعو الله أن يتقبل منكم العمل الصالح ومن أبرز المنتجات التي ينطبق عليها العروض المقدمة من أسواق العثيم التالي:

من ضمن المنتجات التي ينطبق عليها العروض صدور الدجاج الطرية بكمية 2 كيلو.

توفر العروض أيضاً على الجبن بوك كاسات كريم والجبنة الشيدر.

يتم تطبيق العرض أيضاً على كلاً من الكريمة دريم ويب مزينة بالإضافة لمناديل الوجه.

يتم تطبيق التخفيضات أيضاً على فرشاة كولجيت سليم سوفت بالإضافة للحصول على واحدة مجاناً.

من بين المنتجات التي ينطبق عليها العروض الصابون بالموليف الأبيض.

عروض أسواق العثيم

يبدأ العمل في أسواق عبد الله العثيم في شهر الرمضان من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة في صباح اليوم التالي، وإليكم في السطور الآتية المزيد من المنتجات التي ينطبق عليها عروض العثيم.

يتم تطبيق العرض على تونة كاتش مي زيت دوار الشمس 160 جرام.

شامبو شولدرز منعش 1000 مل

صابون صحون جف مضاد للبكتيريا 750 مل.

قهوة ستاربكس لاتيه.

قشطة بوك قيمر.

دقيق كوييت فاخر أبيضض.

طحينة الصيداوي سمسم 500 جرام.

مربى حلواني الفراولة 400 جرام.

خليط من الكيك الفوستر شوكولاتة داكنة 500 جرام.

قهوة كيوبيو بلانكا كريمي.

زيت زيتون غصن الدهب.

مرامي شيبس بالملح 12 جرام في 18.

ليز بطاطس بالجبنة 23 جرام في 14 حبة.

عروض العثيم

ففي شهر رمضان الكريم تزداد العروض المقدمة إليكم من أسواق العثيم وذلك ليستطيع الجميع في شهر رمضان أن يحصلوا على كل ما يرغبون فيه من منتجات بأسعار مميزة ومناسبة للجميع.