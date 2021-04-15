نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعد برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع 2021 غيث الإماراتي قناة أبوظبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال موقع ثقفني نعرض لكم مواعيد برنامج اطمأن قلبي الموسم الجديد وهو الموسم الرابع لعام 2021 علي القمر الصناعي عرب سات ، ولقد اشتهر البرنامج من خلال مواسمه الثلاثة وادخل الفرخة في قلوب كافة المشاهدين وذلك بسبب متابعته لحالات الفقراء داخل الوطن العربي وتقديم كافة المساعدات من مبالغ مالية أو مساعدات عينية لهم لتلبية احتياجاتهم ، حيث يعرض البرنامج خلال شهر رمضان الكريم وفي كل حلقة حالة إنسانيه تحتاج للدعم والمساعدة ويقدم غيث القائم بهذه المجموعة من المساعدات .

مواعيد عرض قلبي اطمأن علي قناة أبوظبي 2021

يقوم بتقديم البرنامج شاب إماراتي الجنسية لا يظهر وجه ف الحلقات ولم يتم التعرف علي الهوية الخاصة به ويطلق علي نفسه أسم غيث ليسافر عبر البلاد العربية لتقديم المساعدة المالية والعينية للمحتاجين والفقراء داخل الوطن العربي ، ولقد جذب انتباه العديد من المشاهدين بسبب الحالات المحتاجة وسوء المعيشة والأحوال التي يمرون بها من خلال المواسم السابقة للبرنامج ، حيث يعرض البرنامج في تمام الساعة 4:20 عصرا من كل يوم خلال شهر رمضان الكريم ولا تزيد مدة البرنامج عن عشرين دقيقة .

تردد قناة أبوظبي وبرنامج قلبي اطمأن 2021

لقد نال البرنامج وشخصية غيث المجهولة الهوية الدعم والشهرة الواسعة وزيادة نسب مشاهدة عالية لتأثر المشاهدين لحالات المحتاجين طوال ثلاث مواسم وسيتم عرضه للمرة الرابعة علي التوالي علي قناة أبوظبي علي القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي :

تردد القناة :11804

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

القمر الصناعي : عرب سات

برنامج قلبي اطمأن 2021

يعتبر برنامج قلبي اطمأن من البرامج الهادفة التي تصل إلي قلب المشاهد وتحثه علي المشاركة وتقديم يد العون للمحتاجين والفقراء دون إظهار الهوية أو الجهر بالعمل والمساعدة لتحسين الحياة لدي الكثيرين في الوطن العربي كافة.