نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم برنامج الشارة قناة أبوظبي 2021 للمسابقات الرمضانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنطلقت في الساعات الماضية برامج ومسابقات رمضانية لأقتحام مواقع التواصل والإنترنت والقنوات التلفزيونية في حلقاتها الأولى خلال شهر رمضان المبارك 1442/2021، ومن بين هذه البرامج شارة، البرنامج التي يذاع على أبو ظبي القناة الفضائية مع الإعلامية حصة الفلاسي والعديد من متابعي البرنامج يبحثون عن أرقام التواصل مع الإعلامية حصة الفلاسي للمشاركة في مسابقة رمضان في برنامج التراث والإثراء الذي لاقى شعبية كبيرة في الساعات الماضية.

برنامج شارة 2021

أستطاع برنامج مسابقة الشارة في السنوات الأخيرة أن يحظى بمتابعة كبيرة في الإمارات وبعض الدول العربية لمتابعة الحوارات والمشاركة في المسابقات التي يقدمها البرنامج، وأتطلع إلى ” أن تتاح لك الفرصة للفوز بواحدة من الجوائز القيمة المتاحة للمشاركين.

نبذة مختصرة عن الإعلامية حصة الفلاسي

تقدم الإعلامية حفصة الفلاسي برنامج الشارة لموسم 2021 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، بحيث يسهل على المشتركين متابعة حلقات البرنامج سواء على قناة أبو ظبي الفضائية، أو من خلال قناة الإمارات الفضائية، ونظراً لأهمية البرنامج وحث الكثير من الناس على المشاركة بشكل عام فلا جدوى من معرفة أي تحديثات على رقم برنامج شارة 2021 وكيفية التواصل.

رقم برنامج الشارة قناة أبوظبي 2021

أعلنت مقدمة برنامج الشارة عدد التواصل مع البرنامج والمشاركة في المسابقات التي ستنطلق مباشرة، وقدمت جوائز قيمة للفائزين، كما يمكنكم الاتصال برقم برنامج الشارة من دولة الإمارات وهو 600551255 ومن خارج دولة الإمارات على الرقم “971600551233”.

مواعيد برنامج الشارة الحلقة الأولى

يركز أحد برامج التراث الإماراتي على عرض العديد من جوانب التراث الإماراتي وإرث الأجداد والعادات والتقاليد الشعبية الموروثة، وكذلك المهن واللهجات والمهارات والشخصيات التي أثرت وتؤثر في ماضي وحاضر الأمة، تكون مواعيد برنامج الشارة كالتالي: