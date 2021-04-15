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عمر شويل - جدة يعود التفاعل على برنامج المندوس على قناة سما دبي الإماراتية، إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، وهي إحدى البرامج التراثية التي تم تقديمها منذ ما يقرب من ثماني سنوات ولها قاعدة جمهور كبيرة في الإمارات العربية المتحدة وعدداً كبيراً من الدول العربية، ويذاع خلال شهر رمضان المبارك ويقدمه الصحفي الإماراتي عبد الله إسماعيل، كما يمكن مشاهدة حلقات البرنامج على إذاعة نور دبي، ويتميز البرنامج باحتوائه على نموذج تراثي ويركز على قصص ومفردات المجتمع التراثي الأصيل الذي يجمع بين الترفيه والبحث مع الجوانب الأجتماعية.

برنامج المندوس 2021

يعود الأهتمام بإحدى المسابقات العربية ذات الطابع الخاص في بداية أول أيام في شهر رمضان المبارك، والذي يتم تقديمه على أنه برنامج المندوس في الإمارات، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين البرامج التراثية والثقافية وبرامج المنافسة و تزداد شعبية البرنامج يومًا بعد يوم، خاصةً لمن يرغب في المشاركة والأستفادة من الجوائز القيمة التي يقدمها الأشتراك عبر رقم هاتف المندوس ورقم WhatsApp لإرسال الرسائل.

رقم برنامج المندوس سما دبي 2021

يواصل برنامج المندوس العمل على تقديم أفضل محتوى إعلامي عربي، ويعمل على تعزيز عوامل النجاح التي وصلت إلى جمهور كبير بين البرامج الرمضانية الشهيرة، بما في ذلك من خلال تحصيل الجوائز التي يقدمها البرنامج والتي تتنوع بين المبالغ النقدية، والسيارات والأجهزة الذكية والجوائز الأخرى من المهم معرفة عدد برنامج المندوس للمشاركة في هذه المسابقات.

المشاركة في برنامج المندوس مع الإعلامي عبد الله إسماعيل على شاشة قناة سما دبي، من الأمور التي لقيت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، وتحرص القناة على عرض عدد الأتصالات مع البرنامج، أو أرقام الرسائل، ومن بين الأرقام التي تم نشرها هي فيما يلي:-