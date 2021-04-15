نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة جيم للأطفال الفضائية 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة جيم الفضائية قناة تقدم للأطفال من عمر سبعة سنوات، وحتى عمر 12 سنة، وقد تم بث قناة جيم للأطفال تحت اسم تلفزيون ج في عام 2013، ومن الجدير بالذكر أن قناة جيم للأطفال تم تأسيسها فعليًا في عام 2005، وقد كانت في ذلك الحين اسمها قناة الجزيرة للأطفال، وتقدم قناة ج برامج أطفال ترفيهية ممتعة للأطفال، ويمكن استقبال وضبط تردد قناة جيم للأطفال بجودة عالية وبإشارة قوية من خلال القمر الصناعي النايل سات.

قناة جيم للأطفال

تقدم قناة جم مضمون متميز للأطفال هادف يخاطب الأطفال الصغار، ويقدم أفضل محتوى يلمس التطلعات المستقبلية للطفل الصغير، كما تعمل على توسيع مدارك الطفل، والتعزيز من الابتكار والإبداع، فهي قناة تهدف في المقام الأول على تحفيز مواهب الأطفال وطاقاتهم.

كما تضم قناة جيم للأطفال مجموعة كبيرة أرشيفية من البرامج الثقافية الترفيهية الممتعة، ومن أبرز برامج قناة جيم للأطفال:

إقرأ وارتق.

أهلا دوغي.

عالم العلوم.

نفح الطيب.

أصل الكلمة.

مساء الكأس.

فريق الغرائب.

فيش وشيبس.

فنون إسلامية.

برنامج نون.

لغتي.

الرحالة.

التحدي.

شاشتك.

ج جواب.

جزيرة المعلومات.

الطباخون الصغار.

سيد بارع حول العالم.

تردد قناة جيم للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات

قناة جيم للأطفال تساعد من خلال برامجها وأفلام الكرتون المختلفة على تنمية القدرات الذهنية والإبداعية، كما تعمل على مساعدة الطفل على تنشئته بالأساليب العلمية والأساليب التربوية الحديثة، ويمكن متابعة العديد من المسلسلات والبرامج عبر قناة جيم للأطفال من أهمها:

مسلسل بدر.

مسلسل لودودس والإمبراطورية الصغيرة.

زيك ولوثر.

تردد قناة جيم للأطفال 2021

قناة جيم للأطفال يمكن استقبالها من خلال القمر الصناعي النايل سات بعد التشفير من خلال ضبط البيانات الآتية: