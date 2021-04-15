نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الخميس 15 ابريل 2021 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم من العروض المميزة لهذا الشهر فهي من أفضل العروض وتشمل كل ما يحتاجه منزلك من منتاجات وبأقل الأسعار بمناسبة الشهر الكريم تقوم عروض العثيم بتقديم أفضل المنتجات لفترة معينة أو نفاد الكمية جملي سفرة بيتك مع مهرجان الطازج للعثيم لا تفوتك عروض هذا الأسبوع رمضان أحلى مع العثيم. عروض العثيم اليوم الخميس ارز الوليمة مزه بسمتي بسعر 59.95 ريال بدلا 88.95 ريال.

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خس الايس بيرج بسعر 4.75 ريالن بطاطس بسعر 2.45 ريال.

فلفل حار اخضر بسعر 4.45 ريال ثوم بسعر 5.95 ريال.

باتنجان اسود رومى وسط بسعر 3.45 ريال .

طماطم شبرى كاسة بسعر 3.95 ريال.

جزر طازج كيس بسعر 2.95 ريال. دجاج التنميه طازج بسعر 12.25 ريال.

دجاج كامله الذهبى مقطعه بسعر 14.50 ريال.

مفروم دجاج المفروم الذهبى بسعر 8.75 ريال.

صدور فيلية دجاج اليوم بسعر 14.50 ريال.

افخاد دجاج اليوم كامله بسعر 12.95 ريال .

شيش طاووق الفروج الذهبي بسعر 15.75 ريال .

لحم غنم رومانى بالعظم بسعر 44.95 ريال .

لحم غنيم تميمي بالعظم بسعر 72.95 ريال.

لحم عجل بلدى يدون عظم بسعر 45.95 ريال.

لحم عجل باكستانى بالعظم بسعر 26.95 ريال.

مفروم بقر برازيلى بسعر 34.95 ريال تمر صنعى بسعر 48.95 ريال . تمر سكرى بسعر 47.95 ريال.

تمر سوبر خلاص الاحساء بسعر 3.95 ريال .

تمر انتاج النخيل رطب سكرى بسعر 12.95 ريال .

عجينه تمر يسعر 5.95 ريال .

تمر تمار سباكه بسعر 8.95 ريال .

تمر تمار سكرى رطب بسعر 6.95 ريال .

تمر الاصيل صقعى فاخر كيس بسعر 13.95 ريال. خطوات حجز موعد سما مؤسسة النقد

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