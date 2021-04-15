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شوف عروض هايبر بنده اليوم الخميس 15 ابريل 2021 عروض شهر رمضان

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Ahmed 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الخميس 15 ابريل 2021 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم الخميس 15 ابريل 2021 عروض شهر رمضان ، تشهد عروض هايبر بنده في شهر رمضان المبارك قوية مميزة وقوية ومتنوعة على كافة السلع المنزلية وهذه العروض متوفرة في كافة فروع هايبر بنده وجميع مراكز التسوق الخاصة بها وتستمر جميع هذه العروض حتى يوم 8 رمضان 1442 وهي أقوى خصومات وتخفيضات شهر رمضان المبارك.

عروض هايبر بنده اليوم

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عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده
عروض هايبر بنده اليوم
عروض هايبر بنده اليوم
عروض هايبر بنده اليوم
عروض هايبر بنده اليوم
عروض هايبر بنده اليوم
عروض هايبر بنده اليوم
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية
عروض هايبر بنده الأسبوعية

تحتوي عروض هايبر بنده اليوم علي تخفيضات قوية علي الكثير من المنتجات أبرزها هي:

  • فطيرة سادة وليمة بسعر 4.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال.
  • خضروات السنبلة بسعر 8.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.
  • بامية زيرو اكسترا والسنبلة بسعر 11.95 ريال.
  • شرائح بطاطس بالبهارات السنبلة بسعر 19.95 ريال بدلاً من 33.50 ريال.
  • شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة بسعر 4.95 ريال بدلاً من 13 ريال.
  • عجينة الكنافة وليمة بسعر 10.50 ريال بدلاً من 21 ريال.
  • رقائق السبرينج رول السنبلة بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال.
  • ستربس الدجاج بسعر بسعر 23.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.
  • برجر بقري السنبلة بسعر 21.95 ريال.
  • رقائق بيستري السنبلة بسعر 7.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.
عروض هايبر بنده 2021
عروض هايبر بنده 2021
عروض هايبر بنده 2021
عروض هايبر بنده 2021
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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