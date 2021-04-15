نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت تردد قناة طيور بيبي للأطفال 2021 الجديد تحديث أبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة طيور بيبي تزايد البحث عنها في الفترة الأخيرة خاصةً بعد أن تم توقف بثها بسبب الإصلاحات بالقناة، ولهذا من خلال السطور القادمة نلقي الأَواء على تحديث تردد قناة طيور بيبي للأطفال الجديد 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات بإشارة قوية وجودة عالية وصورة واضحة ونقية.

قناة طيور بيبي للأطفال

تقدم قناة طيور بيبي للأطفال البرامج التعليمية الترفيهية للطفل الصغير في صور أناشيد وأغاني هادفة، تعمل بدورها على تعزيز السلوكيات الصحيحة والمبادئ القويمة لدى الطفل الصغير، كما أنها تعمل على تقديم للأطفال باقة من أفضل الأناشيد التعليمية لتعليم الألوان والحروف باللغة العربية واللغة النجليزية مميزة جدًا ومصنوعة بإبداع وابتكار، وتحت إشراف جهات تربوية.

قناة طيور بيبي للأطفال قناة للطفل العربي تم إطلاقها بإدارة السيد خالد مقداد، ومقرها عمان في الأردن، وتبث محتواها من البحرين، تم تأسيسها في عام 2008، وكان أول بث لها في 25 من يناير 2008، وتبث محتوياتها على مدار 24 ساعة.

تردد قناة طيور بيبي 2021

تستهدف قناة طيور بيبي الأطفال الصغار ما دون الستة سنوات، وتقدم باقة رائعة ومتجددة من الأناشيد الموجة للطفل الصغير، من أهمها:

ماما جابت بيبي.

غزلان.

الأشكال.

ألوان.

النحلة.

وقد انطلقت قناة طيور بيبي لتجذب انتباه الكثير من الأطفال في كافة البلدان العربية المختلفة، بجودة عالية وتقنية واشارة قوية، ويتم استقبال تردد قناة طيور بيبي للأطفال من خلال القمر الصناعي النايل سات عبر ضبط بيانات التردد التالية على الرسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي 11393

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما يمكن استقبال التردد لضبط اشارة قناة طيور بيبي من خلال التردد التالي: