نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس 15 ابريل 2021 الموافق 3 رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم الخميس 15 أبريل 2021 الموافق 3 رمضان 1442 العروض المميزة والقوية المتوفرة على كافة منتجات بنده السعودية والتي تحتوي على كافة مستلزمات المنزل مثل التونة والجبن واللانشون والحلاوة الطحينية والحليب واللحوم والأسماك والمئات من المنتجات المختلفة التي توفرها بنده ضمن مجلة عروضها اليومية لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بأقوى خصومات بنده الرمضانية.

عروض بنده اليوم الخميس

عروض بنده اليوم تحتوي علي تخفيضات مميزة للغاية علي الالكترونيات مثل الهواتف المحمولة وأبرزها هي:

توصيلة كهرباء 4 مخارج بسعر 55 ريال بدلاً من 93.25 ريال.

مضخم صوت سوني بسعر 399 ريال بدلاً من 492 ريال.

أبل أيباد 8 واي فاي بسعر 1499 ريال بدلاً من 1899 ريال.

ريسيفر ميني نادكو بسعر 59 ريال بدلاً من 87 ريال.

سامسونج جالكسي تاب تي 010 أي 10 بسعر 825 ريال بدلاً من 1067 ريال.

هواوي ميت باد تي 8 بسعر 449 ريال بدلاً من 519 ريال.

سماعات جيباس 2.1 بسعر 125 ريال بدلاً من 218 ريال.

من ضمن عروض بنده علي الجوالات هي:

جوال أبل أيفون أكس ار بسعر 2499 ريال بدلاً من 2599 ريال.

جوال لينوفو نوت كي 12 بسعر 569 ريال بدلاً من 899 ريال.

جوال لينوفو كي 12 بسعر 479 ريال بدلاً من 599 ريال.

جوال الكاتيل 3 اكس بسعر 679 ريال.

هاتف هواوي واي 8 بي بسعر 699 ريال.

جوال سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال.

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