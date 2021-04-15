شوف عروض العثيم 3 رمضان 1442 أقوي عروض اسواق العثيم في شهر رمضان

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عمر شويل - جدة عروض العثيم 3 رمضان 1442 أقوى عروض اسواق العثيم في شهر رمضان توفر أسواق عبد الله العثيم أقوى العروض الرمضانية الخاصة بشهر رمضان المبارك وهذه العروض تستمر حتى أسبوع كامل وتنتهي في يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 الموافق 8 أبريل 2021، وتشمل عروض أسواق عبد الله العثيم خصومات على كافة السلع الغذائية والمأكولات والمواد الغذائية والمشروبات الغازية وجميع المنتجات متوفرة في كافة فروع العثيم. عروض العثيم 3 رمضان 1442 نصائح لزيادة المناعة لدى كبار السن

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