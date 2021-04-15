نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان من فودافون 2021 أقوي عروض شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رمضان من فودافون 2021 من العروض التي ينتظرها الكثير من عملاء شركة فودافون، وتعد شركة فودافون من أشهر شركات الاتصالات المتواجدة في الكثير من الدول العربية، وينتظر الكثير من الاشخاص عروض شهر رمضان من شركة فودافون خاصة وانها من أقوي العروض التي توفر كروت مميزة وعروض مميزة علي الباقات وهناك الكثير من العروض التي وفرتها شركة فودافون رمضان 2021 وهو ما نعرضه لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

عروض رمضان من فودافون 2021

عروض رمضان من فودافون 2021 من العروض المميزة التي توفرها شركة فودافون علي الإنترنت والدقائق وأبرز العروض المتوفرة هي:

أبرز عروض رمضان من فودافون هي كارت العزو ويمكنك متابعة الاستهلاك من كار العزوة من خلال كود #6*10* مجانا، ولمعرفة المتبقي من كارت العزوة كلم #7*10* مجانا.

يمكنك الغاء اشتراكك في عرض كارت العزوة والرسائل الخاصة بة من خلال الكود التالي #1*1*.

للتحكم في الميجابايت الخاصة بكرت العزوة كلم الكود الآتي *8*1*.

يمكنك مشاهدة كافة مسلسلات رمضان دون إعلانات على Vodafone Plus WATCHiT بأفضل سعر وأسرع نت في مصر، يمكنك الاشتراك لمدة شهر ب 30 جنية فقط بدلاً من 50 جنية ويمكنك الاشتراك من خلال الاتصال #10*00*.

يمكنك الاشتراك لمدة أسبوع مع Vodafone Plus WATCHiT بسعر 15 جنيه مع 1 جيجا بايت على WATCHiT.

كانت هذه جميع عروض رمضان من فودافون 2021 الجديدة والخاصة بشهر رمضان المبارك والتي يمكن للجميع الاستفادة منها والاستمتاع بها طوال شهر رمضان المبارك.