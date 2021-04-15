شوف أقوي تخفيضات وعروض أسواق التميمي في شهر رمضان .. خصومات مميزة هذا العام

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عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى التخفيضات والعروض بأسواق التميمي هايبر ماركت وهو من أقوى وأكبر الهايبر ماركت الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وتميز بعروضه وخصوماته المميزة دائما فيقدم لكن هذا الشهر خصومات رائعة بمناسبة شهر رمضان المبارك وتستمر حتى يوم ٢٠ إبريل وإليكم ايضا عروض وتخفيضات لولو ماركت في الشهر المبارك & أقوي عروض لولو هايبر ماركت علي الأجهزة الكهربائية . تخفيضات وعروض اللحوم والأسماك في أسواق التميمي سعر الكيلو من كفتة كباب بقري ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٠.٢٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من لحم غنم نيوزيلاندي ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٢.٩٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من النقانق الألماني ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥١.٧٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من مكعبات لحم البقر البرازيلي ٢١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٨.٩٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من البرجر البقري ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٠.٣٠ ريال سعودي.

سعر الكيلو من كباب الدجاج أو كفتة الدجاج ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٧٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من سمك صافي ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٠.٩٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من سمك سلطان عمان ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٩٥ ريال سعودي. أسعار الفواكه والخضروات بأسواق التميمي كيلو من العنب الأحمر بسعر مميز فقط ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٤.٩٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من التفاح الأحمر ٦.٢٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي.

كيلو من التمر السعودي بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٥.١٥ ريال سعودي.

كيلو من البرقوق الأحمر بسعر ٦.٥ ريال سعودي بدلا من ١٠.٩٥ ريال سعودي.

كيلو من البطاطا الحلوة المصري بسعر ٣.٩٥ بدلا من ٥.٩٥ ريال سعودي.

كيلو الباذنجان بسعر ١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣.٩٥ ريال سعودي.

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