شوف أهم عروض بنده السعودية على التوابل والمكسرات حتى 20 أبريل

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عمر شويل - جدة تقدم عروض بنده السعودية عدد كبير للغاية من العروض والتخفيضات التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين الذين يحاولون الحصول على جميع مستلزماتهم المنزلية بأسعار مخفضة، فتقدم محلات بنده للبيع بالتجزئة تخفيضات وخصومات هائلة تمكن المواطن من شراء كافة الاحتياجات بأقل من أسعار الجملة، ومن هنا نقدم لكم مجموعة مختارة من أقوى العروض التي وردت في كراسة التخفيضات. عروض بنده السعودية بن هرري محمص بسعر 39.95 ريال للكيلو.

عدس أحمر بسعر 8.95 ريال للكيلو.

سميد خشن إماراتي بسعر 5.95 ريال للكيلو.

جريش/ هريس بسعر 6.95 ريال للكيلو.

زبيب ذهبي بسعر 18.95 ريال للكيلو.

ليمون أسود كامل بسعر 29.95 ريال للكيلو.

لوز أبيض أنصاف بسعر 59.95 ريال للكيلو.

كاجو ني بسعر 59.95 ريال للكيلو. أهم عروض بنده على الدواجن صدور دجاج فقيه 500 جرام بسعر 8.5 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

دجاج مفروم التنمية 450 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

حشوة سمبوسة دجاج الوطنية 500 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

أرجل دجاج كاملة الأسياح 500 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

سمك قاروص 1800/ 2300 بسعر 22.95 ريال للكيلو.

جمبري بحري مطبوخ 50/ 60 بسعر 29.95 ريال للكيلو.

جبنة موزاريلا فرسانا بسعر 24.95 ريال للكيلو بدلاً من 41.5 ريال. أقوى التخفيضات من هايبر بنده جبنة قشقوان سولي بسعر 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال للكيلو.

جبنة دوبل كريم/ اسطنبولي/ دمياطي جرين لاد بسعر 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال للكيلو.

حلاوة طحينية سادة الجبل بسعر 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال للكيلو.

مرتديلا أمريكانا بقري سادة/ زيتون/ فلفل بسعر 24.95 ريال بدلاً من 38.25 ريال للكيلو.

جبن شيدر أبيض السنبلة بسعر 27.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال للكيلو.

جبنة إيدام دايلي دايري بسعر 36.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال للكيلو.

جبن بلدي عكاوي خير الجياد بسعر 29.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال للكيلو.

لبنة المراعي بسعر 19.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال للكيلو.

شبيه قشطة الطيب الطازجة بسعر 19.95 ريال للكيلو. وصفات منزلية لزيادة نمو الشعر

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