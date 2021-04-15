نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية حتي 20 ابريل 2021 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده الأسبوعية التي تعد من افضل العروض داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية والتي تقدم جميع المنتجات والسلع بخصومات كبيره جدا لجميع الموطنين كما تحتوي علي جميع الأجهزة الكهربية والإلكترونية كالشاشات التليفزيونية والجوالات والمنتجات الغذائية كاللحوم والأسماك والفواكه والخضروات حيث تستمر هذه عروض بنده حتي 20 ابريل كي يستفيد الجميع بهذه التخفيضات. عروض بنده الأسبوعية تشمل عروض بنده الأسبوعية خصومات علي جميع المنتجات الغذائية : تحتوي عروض بنده علي بطيخ مدور محلي بسعر 2 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي مخلل خضار بسعر 2 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي خليط زبده غير مملحه بسعر 2 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي سلطه زيتون اخضر بسعر 3 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده علي خبز البرجر بالسمسم بسعر 3 ريال سعودي تشمل عروض بنده الأسبوعية خصومات علي جميع البقوليات والمكسرات : تحتوي عروض بنده علي عدس احمر بسعر 8.95 ريال

تحتوي عروض بنده علي سميد خشن بسعر 5.95 ريال

تحتوي عروض بنده علي لوز ابيض بسعر 59.95 ريال

تحتوي عروض بنده علي زبيب ذهبي بسعر 18.95 ريال سعودي كانت هذه مجله عروض بنده الأسبوعية التي تقدم جميع البقوليات والخضروات والفواكه وجميع أنواع البسكويت والتمر والمشروبات والاسماك واللحوم وجميع أنواع الجبن واللحوم حيث تستمر عروض بنده في جميع متاجرها وأسواقها في مدن المملكة العربية السعودية حتي 20ابريل علي جميع المنتجات التي في العروض الأسبوعية فسارعوا كي تستفيدوا بالخصومات المقدمة قبل نفاذ الكميه. تابعنا الآن: Follow @thaqfny_shukran

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