نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض برنامج سين للشقيري وأهداف البرنامج الأشهر في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت معدلات البحث خاصة لدى محرك البحث الشهير “جوجل” الكثير من التساؤلات عن مواعيد عرض برنامج سين للشقيري بعدما حقق متابعات ومشاهدات بنسب لا حصر لها في كافة أنحاء العالم العربي من خلال تعلقهم واهتمامهم برنامج خواطر الذي كان يقدمه على مدار ١١ موسم سابق وتوقف برنامجه لأسباب ما ليعود من جديد ببرنامجه الجديد “سين”، الذي يقدم من خلاله بعض الأطروحات والأفكار المتعلقة ببرنامج خواطر ويطرح الكثير من القضايا الهامة التي تعدل وتغير من عادات و سلوكيات وأخلاق البشر في عام ٢٠٢١، وهذا ما دفع الجمهور للاهتمام ببرنامج سين وتحقيقه لمتابعة عالية بداية من بث أول حلقة حبًا وتعلقًا بمقدم البرنامج أحمد الشقيري.

مواعيد عرض برنامج سين للشقيري

يتم عرض برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري على قناة ام بي سي 1 في تمام الساعة 6:10 مساءا وفقا لتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 5:10 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

وكان البرنامج قد شهد نجاح كبير خلال عرض الحلقات الأولى له في بداية شهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن تزداد متابعته خلال الأيام المقبلة.

أهداف برنامج سين للشقيري



يأمل المتابعين والمشاهدين ومدى ومقدمة البرنامج أن يأتي البرنامج بثماره في التأثير بالعادات والتقاليد والأفكار الخاصة بالأفراد في عصرنا هذا ويحدث تغيير العمليات العقلية على أرض الواقع من خلال تنفيذها في كافة أنحاء الأرض، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج الاجتماعية التي تتابعها كافة الأسرة قبل الإفطار.

حيث لا يهدف البرنامج في الأساس الأول إلى كسب المشاهدات والأموال، وإنما يسعى إلى تصحيح أخطاء المجتمع وعاداته وسلوكياته ويحاول جاهدًا في النهوض بالمجتمع من أجل وصول المجتمع فاضل تكون فيه مكارم الأخلاق والعادات والتقاليد الجيدة هي الأسس التي تحكم المجتمع وعلاقات الأفراد فيما بينهم.