نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن من تقديم الشاب غيث في شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن من تقديم الشاب غيث والذي يعد من أكثر البرامج شهرة وشعبية وله الكثير من المحبين في الوطن العربي، حيث نجح البرنامج في الحصول على العديد من المتابعات والمشاهدات الذي دفع العديد من المهتمين بالبرنامج للسؤال والبحث عن مواعيد عرضه وعن القنوات الناقلة له، وهو برنامج خيري يهتم بالعمل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة بلدان العالم لمساعدتهم على تحسن الأوضاع المعيشية ورفع الأعباء عن كاهلهم، حيث يقدم البرنامج لهم مساعدات مالية من خلال هذا البرنامج.

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن

برنامج قلبي اطمأن هو برنامج يتم عرضه على مدار ثلاثة مواسم خلال شهر رمضان في الأعوام الثلاثة السابقة، ورمضان الحالي يقدم الموسم الرابع من هذا البرنامج، وهو برنامج تستغرق مدة عرضه من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة، وهو من إنتاج دولة الإمارات وأصبح من أشهر البرامج الخيرية التي تقدم المساعدات في العالم ويقدم هذا البرنامج ٣٠ حالة اجتماعية على مدار ٣٠ حلقة خلال شهر رمضان.

ويتم عرض الموسم الرابع من البرنامج المذهل خلال شهر رمضان الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج بالمواسم السابقة، ويعرض البرنامج من خلال قناة إم بي سي 1 في تمام الساعة 3:20 عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 4:20 بتوقيت القاهرة، كما تبث يذاع على قناة أبوظبي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

برنامج الشاب غيث

وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يقدمه شاب يسمى غيث، حاملًا لحقيبة على ظهره يطلق عليها صندوق السعودية يتحول بها في كافة بلدان العالم يبحث عن الفقراء والمحتاجين لمساعدته ويحاول وإسعادهم، وفي البرامج الدعائي الخاص تظهر بعض البطاقات التي تحمل اسم مؤسسة السعادة في إشارة منها لقرب انطلاق وبث البرنامج.