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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الخميس 3 رمضان 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم في ثالث أيام الشهر المبارك حيث تعد عروض العثيم واحده من افضل العروض داخل المملكة العربية السعودية حيث ينتظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا بالخصومات التي تقدمها علي جميع المنتجات حيث تقدم افضل وأجود المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية بتخفيضات تصل الي 50 بمناسبه شهر رمضان حيث تستمر هذه العروض حتي 20 ابريل كي يستفاد الجميع من الخصومات.
عروض العثيم اليوم
تشمل عروض العثيم جميع منتجات الألبان والجبن وجميع أنواع الزيوت والفواكه والخضروات :
- تقدم عروض العثيم اليوم تخفيضات علي شوكلاته نيوتيلا بسعر 22.95 ريال سعودي
- تقدم عروض العثيم اليوم حليب المراعي بسعر
كانت هذه مجله عروض العثيم اليوم الخميس 15 ابريل الموافق 3 رمضان 1442علي جميع السلع الرمضانية من خضروات وفواكه ولحوم واسماك ومن بقوليات و معلبات حيث تضم جميع مستحضرات التجميل والمنظفات والأدوات المنزلة والكهربائية كالشاشات التليفزيونية والجوالات كل ذالك تقدمه أسواق العثيم من خلال العرض الأسبوعي الذي يستمر حتي 20 ابريل كي يستفيد الجميع بالخصومات المقدمة علي جميع المنتجات.
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