نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية لشهر رمضان حتي 20 أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم الأسبوعية، تقدم أسواق عبدالله العثيم تجربة شراء مميزة لعملائها من خلال تقديم أفضل المنتجات والسلع بأعلي جودة وأفضل أسعار وذلك من خلال كافة فروعها بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما تقدم متاجر أسواق العثيم بالسعودية خصومات وتخفيضات أسبوعية ابتداء من يوم الأربعاء بكل أسبوع بتخفيضات جديدة علي المنتجات الغذائية والسلع الأساسية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. أجدد عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم الاسبوعية علي الأجهزة الإلكترونية “الشاشات وأجهزة الجوال” شاشة أور أل أي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي.

شاشة أور أل أي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1799 ريال.

شاشة ميكروديجيت أل اي دي 55 بوصة بسعر 1489 ريال.

شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 549 ريال.

جوال سامسنوج A42 بسعر 1349 ريال ومتوفر هذا العرض في فروع معينة موضحة بالصورة ادناه.

جوال تكنو Ke5k بسعر 465 ريال وهذا العرض علي هذا الصنف متوفر في فروع محددة فقط.

رسيفر جي في سي برو ديجيتال بسعر 39 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس ترولي بسعر 279 ريال سعودي.

جوال نوكيا 5310 بسعر 199 ريال والعرض لهذا الصنف متوفر في فروع معينة.

تابلت لينوفو M10 بسعر 699 ريال ويسري هذا العرض بفروع معينة فقط. عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع علي المنتجات الغذائية عروض أسواق عبدالله العثيم علي التمور تمر صقعي كرتونة 3 كيلو بسعر 48.95 ريال سعودي.

تمر سكري كرتونة 3 كيلو بسعر 47.95 ريال.

تمر تمارا خلاص 1كجم بسعر 7.95 ريال.

تمر سوبر خلاص الأحساء 500 جم بسعر 3.95 ريال.

تمر أنتاج النخيل رطب سكري كيلو بسعر 12.95 ريال.

تمر تمار خضري 1كجم بسعر 12.95 ريال سعودي.

تمر أنتاج النخيل خلاص ذهبي 1كجم بسعر 9.95 ريال.

عجينة تمر بسعر 5.95 ريال.

تمر تمارا سباكة 1كجم بسعر 8.95 ريال.

تمر تمارا سكري رطب 500 جم بسعر 6.95 ريال.

تمر الأصيل صقعي فاخر كيس 1كجم بسعر 13.95 ريال.

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